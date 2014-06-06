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Категория каталога статей: Мариупольские новости

В Мариуполе открылся новый центр МРТ с томографом без тоннеля

МРТ в Адастре3 июня в нашем городе по адресу пр. Строителей, 85а прошло торжественное открытие нового центра магнитно-резонансной томографии "Веснет".

Современный диагностический центр "Веснет" с новейшим томографом открытого типа (т.е. без тоннеля) позволяет обследовать методом МРТ пациентов весом до 200 кг и тех, кто избегает замкнутого пространства.
Высокое качество снимков, возможность присутствия родственников на исследовании (по желанию пациента), быстрая выдача результатов (в течение суток после прохождения исследования) - в МРТ-центре "Веснет" созданы все условия для качественной диагностики и комфортного процесса исследования. 

Адрес: г. Мариуполь, пр. Строителей 85 а (в здании бывшего детского сада), ориентир - аптека "Спектр".

Тел.: (0629) 48-25-50, (050) 478-48-98, (067) 644-33-20.

Подробности на сайте vesnet-mrt.com.

Категория Мариупольские новости
Дата размещения06.06.2014
Количество просмотров2123
Статью добавил пользователь admin
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