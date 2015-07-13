Устранение и ремонт протечек кровли

Жить в доме, где после очередного дождя или таяния снега водостоки на крыше не справляются и все потолки и стены покрыты мокрыми пятнами, некомфортно и опасно. В подкровельном пространстве от хронического застоя влаги в лучшем случае может появиться грибок, а в худшем — возникнет замыкание электропроводки или даже прогнивание стропильной конструкции крыши.



В такие дни непогоды тепло в вашем доме поможет сохранить потолочный инфракрасный обогреватель. Принцип действия таких обогревателей основан на обогреве пола, предметов, а не на нагреве воздуха, что способствует равномерному, комфортному распределению тепла в комнате.



Причины того почему протекают крыши



Частые причины протечек — это дефекты в поверхности кровельного ковра, когда намокает теплоизоляционный слой, водосточная система выходит из строя и нарушается герметичность в местахприлегания покрытия к парапетам, антеннам, трубам, стенам, и вертикальным конструкциям.



Вызывающие протечки дефекты обусловлены множеством факторов:

• их естественным износом из-за атмосферного воздействия;

• использованием некачественного кровельного крепежа и покрытия;

• при монтаже технологическими нарушениями;

• механическими повреждениями водостока и кровли в процессе чистки крыши от наледи и снега;

• биологическим разрушением конструкций и кровельного ковра (появлением мха или грибков).



Хотя можно установить причину протечки теоретически, на практике обнаружить ее бывает непросто. Если проблема возникла, то потребуется полный осмотр кровельного покрытия и крыши с привлечением специалистов.



Ремонт мягкой крыши под битумной черепицей



Преимущество битумной черепицы в том, что можно легко заменить поврежденную плитку. Способствует легкому проведению ремонта кровельного покрытия и большое количество аксессуаров к битумной черепице. При температуре не ниже +5°С рекомендуют проводить такие работы, поскольку битумный материал становится хрупким на холоде и может треснуть.



Если появились небольшие трещины на поверхности, ее с внутренней стороны смазывают небольшим слоем кровельного клея. Дальше, прижав плитку плотно к основанию, лицевую сторону покрывают клеем. Плитку нужно заменить в случае серьезных повреждений.



Ремонт водостока



Частой причиной протечек кровли является неисправный водосток. Если в засорении проблема, струей воды под напором нужно промыть водосток. Рекомендуют натягивать металлическую или синтетическую сетку поверх водостока для защиты от засорения в дальнейшем. Важно еще проверить его наклон уровнем: чтобы не застаивалась и нормально стекала вода, слегка накренен должен быть желоб.



Трещины и коррозия - причины протечек желобов и металлических водостоков не менее распространенные. Покрытые ржавчиной участки чистят стальной щеткой. Накладывают на трещины заплату на бутилкаучуковой основе из алюминиевой специальной ремонтной ленты.



Разгерметизация соединений - еще одна причина протечки водостока. Для соединений в системах из ПВХ используют резиновые уплотнители или дихлорэтановый клей. Изношенные уплотнители проще заменить новыми. В случае монтажа и демонтажа водостока - достаточно «отстегнуть» секции.