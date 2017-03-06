Успешные операции на коленном суставе. Когда необходимы?

Здоровые коленные суставы подразумевают способность выдерживать значительные физические нагрузки на протяжении дня, когда человек активно двигается. В соответствии с этиологией, болезни коленных суставов разделяют на: Воспалительные.

Инфекционные.

Травматические. Травмы колена в нашей действительности являются весьма распространенными, при этом они нередко сопровождаются повреждениями хрящей и разрывами связок, а это усложняет процесс реабилитации и лечения. В каком случае требуется операция на коленный сустав? Определенные патологии суставов отлично поддаются традиционной терапии, преимущественно на начальных этапах, при условии, что не было разрушения поверхностей сустава. Однако, иногда без хирургического вторжения не под силу достигнуть нормальных функций. Оперировать сустав необходимо, например, при костной дисплазии, многочисленных травмах, деформирующем остеоартрозе третьей или второй степени и в других сложных случаях. Операции на коленном суставе предполагают определенное вмешательство с целью восстановления функциональной активности и подвижности. Операция на надколеннике нужна при переломе. В основном переломы происходят из-за удара в коленную чашечку или падений. Обычно такой вид травмы может сопровождаться смещением фрагментов. При неисправимом раздроблении чашечки требуется ее удаление для замены эндопротезом. Соединение фрагментов кости проводят при помощи специальных приспособлений, которые удаляют спустя 2 года.

Артроскопия - операция с использованием щадящего доступа при помощи эндоскопа. Проводится с лечебной и с диагностической задачей.

Пункция - сравнительно простая манипуляция, когда посредством иглы из суставной полости удаляют воспалительный экссудат.

Артропластика - это восстановление разрушенных и деформированных элементов сустава с применением материалов, которые имитируют гиалиновый хрящ. Операция на коленном суставе связки не всегда затрагивает, а пластике подвергаются только поврежденные поверхности суставов.

Эндопротезирование - осуществляется при сложном повреждении поверхностей сустава. Это сопровождается чаще всего сильными болями и нарушением двигательной функции.

Репозиция отломков - процедура применяется при условии обширного травматического повреждения. Для сравнения и фиксации отломков нужны специальные средства: спицы, скобы, шурупы, изготовленные из биосовместимых и прочных материалов.

Удаление кисты - недолговременное вмешательство, с целью удаления кистозных образований.

Сшивание связок при их повреждении. Как правило при травмах страдает крестообразная связка, которую ушивают при помощи особых шовных материалов. Профессиональная концепция хирургического лечения подразумевает щадящее вмешательство и соответствие тяжести заболевания. Лечение коленного сустава в германии выполняется в согласовании с протоколами после точной диагностики. Гарантия успеха - это прекрасный уровень оснащенности, профессионализм команды врачей. Источник данной статьи ortoped-klinik.com