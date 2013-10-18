Уличная роскошь в виде гранитных бордюров

Бордюры полезны и на проезжей части, и на пешеходной. Их делают из разных материалов. Естественно, что самый прочный и долговечный бордюр - это бордюр из гранита, о чем свидетельствуют дороги старых городов.

Общие сведения о бордюрах

Главная функция бордюра состоит в разграничении проезжей части, тротуаров, участков земли с растениями и тому подобное.

В советские времена была установлена его стандартная высота - около 10 см.

Характеристика гранитных бордюров

Чтобы произвести высококачественные гранитные камни, необходимо промышленное оборудование, поэтому стоимость блока из натурального качественного гранита стандартных размеров будет выше стоимости такого же блока, но изготовленного из армированного бетона. Но последний может служить максимум два десятилетия.

Поэтому преимущества гранитного бордюра, изготовленного по специальному стандарту, в том числе и с точки зрения экономической выгоды, весьма очевидны. На дорогах городских центров и на участках с большим движением у него практически нет альтернативы.

Керамогранит как альтернатива натуральному граниту

Необходимо отметить, что гранитные камни нигде в Солнечной системе не встречаются, за исключением нашей планеты. Однако были придуманы искусственные граниты - керамограниты.

Они не уступают природным аналогам, а иногда даже превосходят их. Изделия из натуральных материалов выпиливают, а изделия из керамогранита формируются изначально благодаря тому, что сырье прессуется.

Немного об укладке бордюра из гранита

Укладка бордюра типовая: его помещают в канаву определенной глубины, которую предварительно разметили и подготовили. По требованиям он должен выступать на высоту примерно 10 см.

Сначала на дно канавы высыпают песок, затем укладывают два слоя мелкого и среднего щебня, и слои хорошо утрамбовывают. Поверх высыпают сухую смесь из цемента и песка в пропорции 1:3 толщиной 5 см.

Далее в канаву устанавливают и вбивают бордюр, после чего всю конструкцию обильно смачивают водой с целью укрепления подушки. Этот процесс необходимо повторять в течение нескольких дней.