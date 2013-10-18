Уличная роскошь в виде гранитных бордюров

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Бордюры полезны и на проезжей части, и на пешеходной. Их делают из разных материалов. Естественно, что самый прочный и долговечный бордюр - это бордюр из гранита, о чем свидетельствуют дороги старых городов.
Общие сведения о бордюрах
Главная функция бордюра состоит в разграничении проезжей части, тротуаров, участков земли с растениями и тому подобное.
Характеристика гранитных бордюров
Чтобы произвести высококачественные гранитные камни, необходимо промышленное оборудование, поэтому стоимость блока из натурального качественного гранита стандартных размеров будет выше стоимости такого же блока, но изготовленного из армированного бетона. Но последний может служить максимум два десятилетия.
Керамогранит как альтернатива натуральному граниту
Необходимо отметить, что гранитные камни нигде в Солнечной системе не встречаются, за исключением нашей планеты. Однако были придуманы искусственные граниты - керамограниты.
Немного об укладке бордюра из гранита
Укладка бордюра типовая: его помещают в канаву определенной глубины, которую предварительно разметили и подготовили. По требованиям он должен выступать на высоту примерно 10 см.
|Категория
|Интересное
|Дата размещения
|18.10.2013
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