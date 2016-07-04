Укладка битумной черепицы

Укладывают битумную черепицу, начиная с подкладочного слоя. Используя гвозди, к цельному основанию монтируют подкладочный настил. Монтаж подкладочного ковра выполняется по линии карниза, после завершения укладки настила к нему прикрепляется карнизная планка. Мягкая черепица имеет высокие гидроизоляционные характеристики. Но этого, в определенных случаях, может быть недостаточно, поскольку кровельный ковер укладывается прямо на деревянное основание. Поэтому компаниями производителями рекомендуется дополнительный настил слоя рубероида для повышения изоляционных характеристик кровли.



Затем выполняется монтаж торцевой планки по свесу фронтона на слое подкладки. По завершению работы образуются стыки в местах соприкосновения плоскостей планок карниза и торца, ответственный монтаж предполагает подрез этого стыка с помощью ножниц предназначенных для резки металла.



Внимание следует обратить на карниз по причине того, что в кровлях с отсутствующим водоотводом эта часть конструкции выполняет главную работу по обеспечению защиты поверхности фасада от деформации при регулярном контакте с водой. Защитные свойства обеспечивают надлежащие эксплуатационные характеристики кровли и фасада, и, как следствие, экономят финансовые затраты владельца дома на последующие текущие и капитальные ремонтные работы. Свес карниза покрывают черепицей, либо укладывают гонт. Для этого в полной мере подходит гонт с предварительно удаленными лепестками. Необходимо обратить внимание и на тыльную сторону карнизного свеса, обеспечивая ее защиту путем промазки мастикой.



Следующий этап заключается в укладке гонта. Устраняется защитная пленка. Монтаж черепицы целесообразно начинать от линии карниза. Для повышения декоративных функций последующие ряды сдвигают относительно предыдущих. В случае если дощечки выступают за край ската, выполняется их подрезка. Кроме этого, предполагается дополнительная подклейка черепицы, отступив на расстояние 100 мм, от переднего свеса фронтона. Проклеивается черепица с применением битумной мастики.



Установка кровли в местах, где выполняется прокладка вентиляции, требует особого внимания. Спроектированные технологические отверстия прокладываются, учитывая нормы проекта. Выполняется изоляция вентиляционного входа кровельным ковром. Затем осуществляются работы по монтажу вентиляционного элемента, который проходит через кровлю. Далее делают обмазку материалом для повышения гидроизоляционных параметров. Для этой работы оптимальным является использование битумной мастики.



Дальнейший монтаж черепицы выполняется вплоть до конька. Гонты, выступающие через край конькового элемента, необходимо обрезать. Для устройства кровли на коньке используют специальные коньковые гонты, укладка которых осуществляется после завершения монтажа аэраторов. Монтаж коньковых гонтов делается с возможностью перекрытия предыдущих листов так, чтобы часть черепицы закрывала шляпку гвоздя. По материалам сайта http://pokrivlya.mk.ua/