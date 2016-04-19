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Уход за беговой дорожкой

Беговая дорожка, как и любой предмет техники, требует ухода за собой. Ее нужно содержать в постоянной чистоте. Все детали тренажера нуждаются в периодической смазке, которую следует проводить только после генеральной его очистки от пыли и шерсти. Для проведения данной процедуры подойдет силиконовая смазка в виде аэрозоля. Когда заканчивается та, что шла в комплекте с беговой дорожкой приобретать следует впоследствии такую же. Болты, на которых крепится беговое полотно время от времени нужно подкручивать для его натяжения ключами, идущими с кардиотренажером. В инструкции по эксплуатации можно ознакомиться с этим подробно.

Устанавливать беговую дорожку в доме следует подальше от входной двери на ровной поверхности в менее запыленном месте, куда вашим домашним животным хода нет. Шерсть и пыль – вот главные враги исправной работы тренажера. Нежелательным также будет прямое попадание на беговую дорожку солнечных лучей и близкое расположение нагревательных приборов, они могут привести к появлению трещин на ленте тренажера от перегрева. Его лучше установить на специальный коврик, имеющийся в продаже. Это обеспечит шумоизоляцию.   

Хотя бы раз в неделю нужно протирать пыль влажной салфеткой, смоченной в чистой воде без добавления чистящих средств, с бегового полотна. Бортовой компьютер и поручни нужно протирать сухой тряпочкой от пыли. Двигатель и деку очищать следует при помощи пылесоса, выключая при этом тренажер из электросети. Пылесосить нужно и под самой беговой дорожкой.

Если во время тренировки на беговое полотно попали капельки пота или воды, необходимо устранить их. Для меньшего износа полотна нужно заниматься в специальных ортопедических кроссовках, которые и для ваших ног принесут пользу.

Постоянно нужно контролировать положение бегового полотна – его расположение относительно центра. Если оно смещается в какую-либо сторону, то его необходимо выровнять, остановив занятие. За помощью можно обратиться в сервисный центр, где вам помогут справиться с возникшей проблемой. После процедуры вырывания обязательно нужно убедиться в том, что лента опять не будет смещаться в сторону, так как это негативно сказывается на работе двигателя тренажера. Для этого нужно включить беговую дорожку и поставить ее на низкую скорость движения ленты.

Придерживаясь всех правил обслуживания тренажера можно значительно продлить срок его эксплуатации. 

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения19.04.2016
Количество просмотров81
Статью добавил пользователь admin
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