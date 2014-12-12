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Удивительный мир автомобилистов: номерные знаки

Номерные знаки – не только необходимый атрибут любой машины, но и ее украшение, своеобразный аксессуар, подчеркивающий стиль и характер хозяина. Конечно, в первую очередь, стоит обращать внимание на практичность. Но почему не побаловать себя и не выбрать что-то особенное? На нашем сайте даже самый искушенный потребитель подберет что-то для себя.

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Категория Рекламные статьи
Дата размещения12.12.2014
Количество просмотров167
Статью добавил пользователь admin
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