Удивительный красный чай

Красный чай и его полезные свойства

Красный чай – это термин неоднозначный из-за того, что в мире есть несколько подходов к классификации чая. Традиционно чай, который имеет темный, практически черный цвет сухого листа, европейцы называют черным, а красным каркаде или ройбуш. В китайской же традиции за основу классификации чая принимается цвет напитка, который получается после заваривания листьев. По стандарту, если напиток приобрел насыщенный темный цвет с бордовым или коричневым оттенком его классифицируют как красный чай.



Специалистами по маркировке сортов во всем мире используется терминология исконных производителей чая, то есть принятая в Китае.

Производство красного чая

Чайные кусты произрастают во многих странах, но изначально родиной этого растения являются тропические и субтропические леса в горах Индокитая. Первыми начали их культивацию в Китае. В Японию, на остров Ява, Шри-Ланку, Гималаи и другие страны, производящие чай культивированные кусты попали позже.



Технологию изготовления красного чая помог открыть случай. Большой перепад температуры и сильный туман стали причиной того что чайные листья оставленные для высушивания пропитались влагой и сопрели намного больше чем требовалось по технологии. Но мастера решились все-таки просушить их. Получившийся напиток со специфическим ароматом и насыщенным цветом пришелся всем по вкусу. Благодаря такому стечению обстоятельств, была открыта новая технология обработки чайных листьев, и появился новый сорт чая.



По степени ферментации китайский красный чай считается сильно ферментированным (степень ферментации от 45 до 60 процентов). При такой обработке окисление происходит в меньшей степени, удается сохранить максимум полезных веществ и получить богатый аромат и вкус чая.



Этот элитный чай очень высокого качества производится из почек и молодых листьев чайных кустов, которые растут в исключительно экологически чистых высокогорных районах Китая, купить красный чай высокого качества в супермаркете невозможо..



Листья, из которых получают красный чай, высушивают примерно 15 часов, скручивают и поддают длительной (13-18 часов) ферментации и запеканию во время которого сок, выделенный во время скручивания из листа, насыщает напиток изумительной композицией ароматов эфирных масел.



Это очередность основных этапов производств. Но при изготовлении конкретных сортов красного чая существуют некоторые различия в обработке.

Полезные свойства красного чая



На рынок поступают различные сорта мелколистового, среднелистового и крупнолистового красного чая которые отличаются вкусом и ароматом благодаря нюансам в технологии производства. В одних плотно скрученные листья сдавливают для выделения из них сока, который пропитывает листовую смесь, в других в процессе ферментации окисление происходит только на крае листа или только в середине, в третьих на завершающих этапах применяют окуривание дымом из сосновых деревьев. Именно эти небольшие различия в обработке чайных листов определяют основные характеристики и лечебные свойства определенного сорта.



Кроме того такая технология позволяет сохранить и законсервировать практически все полезные вещества свежего листа, большинство органических соединений: витамины, аминокислоты, сахара, полифенолы.



Витамины



Витамин А (каротин) забоится о слизистой оболочке, кожном покрове, и волосах. Необходим органам зрения (предохраняет от слепоты), повышает сопротивляемость к бронхо-легочным инфекциям. Благодаря содержанию растворимых дубильных веществ укрепляет десна и предотвращает их кровотечение, способствует крепости зубов и костей.



Группа витаминов В в первую очередь необходимы для здоровья сердечно-сосудистой, нервной, мышечной систем, регулируют уровень инсулина в крови, играет большую роль в клеточном метаболизме.



Витамин РР (никотиновая кислота) берет участие в обменных процессах, освобождении энергии и синтезе белков и жиров, благодаря чему способен снизить уровень холестерина в крови, регулировать кровообращение. В союзе с витамином С усиливает сопротивляемость организма к вирусным и инфекционным заболеваниям, укрепляет опорно-двигательный аппарат.



Витамин К без его участия нарушаются обменные процессы в костях и соединительной ткани, так как он принимает участие в усвоении кальция и витамина D, синтезе белковых структур, особенно это важно для нормальной работы печени (синтез прототромбина регулирующего свертываемость крови).



Способность восстанавливать иммунитет в короткий срок красный чай имеет благодаря тому, что нормализуя обменные процессы и имея мочегонное свойство, быстро выводит из организма токсины и шлаки, очищая его.



Очищение и детоксикация организма способствует восстановлению работы печени, желез внутренней секреции, ЖКТ.



Богатый набор витаминов, микро и макроэлементов нормализует работу нервной, кроветворной, сердечно-сосудистой систем. После стрессового или длительного напряженного состояния помогает расслабиться, снять нервное напряжение. Хороший китайский чай купить в Украине можно в хорошем интернет-магазине

