Основанная в Керчи несколько лет назад, компания УК Полимер на сегодняшний день хорошо известна во всей Украине и считается одной из лучших в своей отрасли. Компания УК полимер под руководством Евгения Данько успешно воплощает в жизнь различные проекты по улучшению условий жилых и промышленных помещений, а также по благоустройству территорий. Квалифицированные специалисты выполняют быстро и качественно работы по изготовлению декоративных прудов и бассейнов. Кроме того, компания занимается производством различных изделий из конструктивного пластика.

Проектирование конструкций осуществляется согласно всем европейским стандартам, поэтому качество продукции всегда на высоком уровне. Дизайн изделий подробно согласовывается с клиентами, так как компания стремится удовлетворить самые высокие и изысканные требования своих потребителей.

Услуги УК Полимер являются очень востребованными ввиду того, что прогресс не стоит на месте и потребность людей в улучшении качества жизни неуклонно растет. В процессе создания бассейнов, прудов и других изделий специалисты руководствуются тремя главными критериями:

качество;

современный дизайн;

удобство эксплуатации.

Конструкции, производимые компанией УК Полимер, можно охарактеризовать как высококачественные, надежные и долговечные! Опытные менеджеры помогут каждому клиенту выбрать наиболее подходящее предложение среди широкого спектра услуг УК Полимер.

Основные направления деятельности компании:

Создание плавательных бассейнов, включающее все этапы — проектирование, строительство, реконструкция. Выполнение всех работ, связанных с запуском бассейнов. Полное сервисное обслуживание плавательных конструкций. Производство полиэтиленовых чаш для декоративных прудов и полипропиленовых для бассейнов. Изготовление насосных станций для канализации, а также производство сепараторов нефти и гальванических ванн. Реконструкция различных видов очистных сооружений. Изготовление вентиляционных систем. Разработка и создание водопроводных инженерных сетей (проектирование, производство и установление). Облицовочные работы (футеровка).

Компания УК Полимер занимается также изготовлением емкостей из конструктивного пластика, предназначенных для хранения:

кислот:

различных жидкостей;

питьевой воды;

пищевых продуктов.

Работы выполняются в кратчайшие сроки с использованием современного европейского оборудования и высококачественных материалов.

Специалисты УК Полимер во главе с Евгением Данько находят подход к каждому клиенту и помогают воплотить в жизнь самые сложные и смелые проекты!