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УК Полимер

Основанная в Керчи несколько лет назад, компания УК Полимер на сегодняшний день хорошо известна во всей Украине и считается одной из лучших в своей отрасли. Компания УК полимер под руководством Евгения Данько успешно воплощает в жизнь различные проекты по улучшению условий жилых и промышленных помещений, а также по благоустройству территорий. Квалифицированные специалисты выполняют быстро и качественно работы по изготовлению декоративных прудов и бассейнов. Кроме того, компания занимается производством различных изделий из конструктивного пластика.

   Проектирование конструкций осуществляется согласно всем европейским стандартам, поэтому качество продукции всегда на высоком уровне. Дизайн изделий подробно согласовывается с клиентами, так как компания стремится удовлетворить самые высокие и изысканные требования своих потребителей.

   Услуги УК Полимер являются очень востребованными ввиду того, что прогресс не стоит на месте и потребность людей в улучшении качества жизни неуклонно растет. В процессе создания бассейнов, прудов и других изделий специалисты руководствуются тремя главными критериями:

  • качество;
  • современный дизайн;
  • удобство эксплуатации.

   Конструкции, производимые компанией УК Полимер, можно охарактеризовать как высококачественные, надежные и долговечные! Опытные менеджеры помогут каждому клиенту выбрать наиболее подходящее предложение среди широкого спектра услуг УК Полимер.

   Основные направления деятельности компании:

  1. Создание плавательных бассейнов, включающее все этапы — проектирование, строительство, реконструкция.
  2. Выполнение всех работ, связанных с запуском бассейнов.
  3. Полное сервисное обслуживание плавательных конструкций.
  4. Производство полиэтиленовых чаш для декоративных прудов и полипропиленовых для бассейнов.
  5. Изготовление насосных станций для канализации, а также производство сепараторов нефти и гальванических ванн.
  6. Реконструкция различных видов очистных сооружений.
  7. Изготовление вентиляционных систем.
  8. Разработка и создание водопроводных инженерных сетей  (проектирование, производство и установление).
  9. Облицовочные работы (футеровка).

   Компания УК Полимер занимается также изготовлением емкостей из конструктивного пластика, предназначенных для хранения:

  • кислот:
  • различных жидкостей;
  • питьевой воды;
  • пищевых продуктов.

  Работы выполняются в кратчайшие сроки с использованием современного европейского оборудования и высококачественных материалов.

   Специалисты УК Полимер во главе с Евгением Данько находят подход к каждому клиенту и помогают воплотить в жизнь самые сложные и смелые проекты!

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения29.09.2015
Количество просмотров75
Статью добавил пользователь admin
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