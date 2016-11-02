Твердотопливные котлы: тепло в каждый дом

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Уже давно избита тема повышения тарифов в Украине на газ и электроэнергию, высказаны на кухне все жалобы, но так и остаются нерешенными вопросы: а каковы действия? Как согреть свой дом, но, при этом, экономно?
Изучив много вариантов, самый оптимальный выход из ситуации - это твердотопливные котлы , но, не пугайтесь, обязанностей, как старая бабушкина печь он от Вас требовать не будет.
Преимущества современных котлов
- Простота. Правильно установленный котел, безотказно и долговечно прослужит Вашему дому, возможна установка собственными руками, но, если Вы не имели дело с выхлопами, лучше положиться на специалиста. К тому же, нет особых требований к котельной, где будет располагаться «сердце дома», окошко и Ваше желание – все, что нужно.
- Автономия. Если купить твердотопливный котел, то Вы перестаете быть зависимым даже от самого факта наличия газа или электричества.
- Не высокая стоимость. Логично, что цена твердотопливных котлов может варьироваться от и до, на нее влияет наличие или отсутствие вентиляторов, объем, комплектация, функциональность, уровень КПД, материал из чего изготовлен товар. Например, котлы твердотопливные в Днепропетровске летом 2016 года купить можно от 6 тысяч гривен. А твердотопливные котлы в Киеве стартуют, начиная с 5 с половиною тысяч гривен. Поэтому, выгодно купить твердотопливный котел в Украине в магазине Теплополис.
- Огромный выбор топлива, на любой вкус и стоимость. Можно использовать как традиционные дрова и уголь, так и пеллеты, торф, брикеты, строительный деревянный мусор и даже навоз.
- Многие модели оснащены вентилятором для легкого возгорания пламени и специальной системой поддержания долгосрочного процесса горения. Некоторые можно загрузить вечером и спокойно лечь спать, будучи уверенным, что утром семья не проснется от звона стучащих зубов. Главное, не переусердствовать с количеством топлива, чтобы вода в отопительной системе не закипела. Именно для этого, все котлы снабжены термометром.
На что обратить внимание?
Покупая твердотопливные котлы отопления , стоит обратить внимание на то, что:
- Дешевые варианты требуют чистки, как «поддувала» - ежедневно, так и «колена» выхлопа - хотя бы раз в 2 месяца. Возможно, и чаще, по количеству скопившейся сажи. В более дорогих же, горючее сгорает полностью, отчего количество отходов значительно уменьшается.
- Ручки на дверцах должны быть надежными, термостойкими. Все дверцы плотно захлопываться, без зазоров, в противном случае, будет просачиваться дым.
- Лучше, если отсеки для падающей золы будут закрываться, для поддержания порядка в котельной.
- Важно использовать выхлопные трубы длинною, превышающей высоту крыши. Даже самому дорогому котлу нужна «тяга».
- В комплект все же необходимо купить специальный насос, чтобы вода в батареях нагревалась быстрее.
- Количество и качество колосников. Лучший вариант – это цельнолитные чугунные колосники с клиновидными зубьями.
- Покупая котел длительного горения, обращайте внимание на указанный КПД, чем выше, естественно, тем лучше.
По советам людей, пользующихся ни один год котлом такого типа, установите в котельной вытяжку, вдобавок к имеющемуся окошку. Подойдет даже самая простая, главное, чтобы над котлом. И пусть она постоянно работает при подбрасывании топлива, хотя бы на минимуме, она вытянет попавшую из дверцы гарь.
Итак, выбор за Вами, а мы, в свою очередь, пожелаем тепла и достатка Вашему дому!