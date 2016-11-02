Твердотопливные котлы: тепло в каждый дом

Уже давно избита тема повышения тарифов в Украине на газ и электроэнергию, высказаны на кухне все жалобы, но так и остаются нерешенными вопросы: а каковы действия? Как согреть свой дом, но, при этом, экономно? Изучив много вариантов, самый оптимальный выход из ситуации - это твердотопливные котлы , но, не пугайтесь, обязанностей, как старая бабушкина печь он от Вас требовать не будет. Преимущества современных котлов Простота. Правильно установленный котел, безотказно и долговечно прослужит Вашему дому, возможна установка собственными руками, но, если Вы не имели дело с выхлопами, лучше положиться на специалиста. К тому же, нет особых требований к котельной, где будет располагаться «сердце дома», окошко и Ваше желание – все, что нужно.

Автономия. Если купить твердотопливный котел, то Вы перестаете быть зависимым даже от самого факта наличия газа или электричества.

Не высокая стоимость. Логично, что цена твердотопливных котлов может варьироваться от и до, на нее влияет наличие или отсутствие вентиляторов, объем, комплектация, функциональность, уровень КПД, материал из чего изготовлен товар. Например, котлы твердотопливные в Днепропетровске летом 2016 года купить можно от 6 тысяч гривен. А твердотопливные котлы в Киеве стартуют, начиная с 5 с половиною тысяч гривен. Поэтому, выгодно купить твердотопливный котел в Украине в магазине Теплополис.

Огромный выбор топлива, на любой вкус и стоимость. Можно использовать как традиционные дрова и уголь, так и пеллеты, торф, брикеты, строительный деревянный мусор и даже навоз.

Многие модели оснащены вентилятором для легкого возгорания пламени и специальной системой поддержания долгосрочного процесса горения. Некоторые можно загрузить вечером и спокойно лечь спать, будучи уверенным, что утром семья не проснется от звона стучащих зубов. Главное, не переусердствовать с количеством топлива, чтобы вода в отопительной системе не закипела. Именно для этого, все котлы снабжены термометром. На что обратить внимание? Покупая твердотопливные котлы отопления , стоит обратить внимание на то, что: Дешевые варианты требуют чистки, как «поддувала» - ежедневно, так и «колена» выхлопа - хотя бы раз в 2 месяца. Возможно, и чаще, по количеству скопившейся сажи. В более дорогих же, горючее сгорает полностью, отчего количество отходов значительно уменьшается.

Ручки на дверцах должны быть надежными, термостойкими. Все дверцы плотно захлопываться, без зазоров, в противном случае, будет просачиваться дым.

Лучше, если отсеки для падающей золы будут закрываться, для поддержания порядка в котельной.

Важно использовать выхлопные трубы длинною, превышающей высоту крыши. Даже самому дорогому котлу нужна «тяга».

В комплект все же необходимо купить специальный насос, чтобы вода в батареях нагревалась быстрее.

Количество и качество колосников. Лучший вариант – это цельнолитные чугунные колосники с клиновидными зубьями.

Покупая котел длительного горения, обращайте внимание на указанный КПД, чем выше, естественно, тем лучше. По советам людей, пользующихся ни один год котлом такого типа, установите в котельной вытяжку, вдобавок к имеющемуся окошку. Подойдет даже самая простая, главное, чтобы над котлом. И пусть она постоянно работает при подбрасывании топлива, хотя бы на минимуме, она вытянет попавшую из дверцы гарь. Итак, выбор за Вами, а мы, в свою очередь, пожелаем тепла и достатка Вашему дому!