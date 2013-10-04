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Турниры - современный способ заработать от «FOREX MMCIS group»!

​«В июне компания«FOREX MMCIS group» будет праздновать годовщину открытия своего проекта «MMCIS Tournaments».

Чтобы рассказать нашим читателям о проекте, мы встретились с Еленой Барсуковой, руководителем московского представительства «FOREX MMCIS group», а также ведущими экспертами академии форекс-основ Masterforex-V.

«БЛ»:. Как все это начиналось, что стало отправной точкой для проведения подобных необычных поучительных мероприятий?
Елена Барсукова: Компания «FOREX MMCIS group» всё хочет развиваться и занимается поиском возможностей  обеспечить трейдерам самые лучшие условия для работы. Для этого  мы заказали  исследование и теперь знаем «наших потенциальных клиентов». Мы знаем, ест ьмного желающих посторить свою карьеру на Форекс, но они не могут решиться, так как у них нет достаточного количества денежных средств  или они просто боятся рискнуть и потерять свои деньги. И в тот момент нам в головы пришла одна мысль: а может надо организовать такие состязания, которые будут бесплатными  но при этом дадут возможность заработать денег? И мы решили запустить новый проект— Форекс турниры — который стал очень известным, и не только среди новеньких. Профессиональные трейдеры тоже захотели  посоревноваться в этих турнирах.


«БЛ»: Елена, расскажите, более детально о каждом виде состязаний.
Елена Барсукова

Первый вид  фрироллы, это бесплатные конкурсы, которые созданы  для новеньких. Участвуя во таких турнирах, начинающий трейдер не только получит знания и умения, но и одержит возможность заработать свои первые деньги на свой собственный депозит. 

Второй вид — это  классические турниры. Они уже платные, но и призовая сумма побольше — она напрямую зависит от количества соревнующихся. 

Третий вид — Сит-энд-Гоу, это тоже платные соревнования. Очень  необычные по сути,они проводяться для опытных трейдеров, в них  могут принять участие 2, 5, 10 и 25 конкурсантов. Турнирная торговля ведется по паре евро/доллар, но  в Сит-энд-Гоу доступна торговля по всем валютным парам.

«БЛ»: Елена, а каково примерное количество желающих посоревноваться в таком необычном виде турниров?.
Елена Барсукова: За год это число достигает отметки 80 000 человек . Но, вместе с тем, интересно  то , что с каждым днём желающих принять участия в таких необычных турнирах возрастает. И это, несомненно, радует нашу компанию», -  сообщают авторы рубрики «Новости России»  журнала «Биржевой лидер».

Категория Рекламные статьи
Дата размещения04.10.2013
Количество просмотров436
Статью добавил пользователь admin
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