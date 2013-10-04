Турниры - современный способ заработать от «FOREX MMCIS group»!

​«В июне компания«FOREX MMCIS group» будет праздновать годовщину открытия своего проекта «MMCIS Tournaments». Чтобы рассказать нашим читателям о проекте, мы встретились с Еленой Барсуковой, руководителем московского представительства «FOREX MMCIS group», а также ведущими экспертами академии форекс-основ Masterforex-V.



«БЛ»:. Как все это начиналось, что стало отправной точкой для проведения подобных необычных поучительных мероприятий?

Елена Барсукова: Компания «FOREX MMCIS group» всё хочет развиваться и занимается поиском возможностей обеспечить трейдерам самые лучшие условия для работы. Для этого мы заказали исследование и теперь знаем «наших потенциальных клиентов». Мы знаем, ест ьмного желающих посторить свою карьеру на Форекс, но они не могут решиться, так как у них нет достаточного количества денежных средств или они просто боятся рискнуть и потерять свои деньги. И в тот момент нам в головы пришла одна мысль: а может надо организовать такие состязания, которые будут бесплатными но при этом дадут возможность заработать денег? И мы решили запустить новый проект— Форекс турниры — который стал очень известным, и не только среди новеньких. Профессиональные трейдеры тоже захотели посоревноваться в этих турнирах.





«БЛ»: Елена, расскажите, более детально о каждом виде состязаний.

Елена Барсукова: Первый вид — фрироллы, это бесплатные конкурсы, которые созданы для новеньких. Участвуя во таких турнирах, начинающий трейдер не только получит знания и умения, но и одержит возможность заработать свои первые деньги на свой собственный депозит. Второй вид — это классические турниры. Они уже платные, но и призовая сумма побольше — она напрямую зависит от количества соревнующихся. Третий вид — Сит-энд-Гоу, это тоже платные соревнования. Очень необычные по сути,они проводяться для опытных трейдеров, в них могут принять участие 2, 5, 10 и 25 конкурсантов. Турнирная торговля ведется по паре евро/доллар, но в Сит-энд-Гоу доступна торговля по всем валютным парам.



«БЛ»: Елена, а каково примерное количество желающих посоревноваться в таком необычном виде турниров?.

Елена Барсукова: За год это число достигает отметки 80 000 человек . Но, вместе с тем, интересно то , что с каждым днём желающих принять участия в таких необычных турнирах возрастает. И это, несомненно, радует нашу компанию», - сообщают авторы рубрики «Новости России» журнала «Биржевой лидер».