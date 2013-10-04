Туры в Зальцбург, Австрия

скидки на недорогие туры в Австрию и добравшись до северной границы Альп, вы тоже можете оказаться в этом живописном месте, чтобы ознакомиться с его богатейшими достопримечательностями.

Главное очарование старинного Зальцбурга таится в его барочной архитектуре, особенно присущей зданиям старого города, вытянувшегося вдоль реки Зальцах. Окруженная горами, она тоже представляет собой естественное украшение Зальцбурга, расположившегося по обе ее стороны. Город так естественно вписался в этот горный ландшафт, что силуэты его многочисленных церквей кажутся сотворенными самой природой.

Архитектуре Зальцбурга присуща та же игривая легкость, которая слышна в музыке родившегося здесь Моцарта. Силуэты церковных колоколен, башен Кафедрального собора и крепости, возвышающейся над городом, настолько живописны, что ЮНЕСКО внесла Зальцбург в свой знаменитый перечень. Не менее прекрасен вид города и сверху, со смотровой площадки на горе Фестунг, расположенной у стен древней крепости Хоэнзальцбург — отсюда произошло и название самого города.

Зальцбург — это город удивительных по своей красоте и торжественности церквей. Над Зальцбургским Кафедральным собором и его вздымающимися в небо башнями в течение почти 15 лет работал Сантино Солари. В бронзовой купели собора был крещен великий Моцарт, с именем которого в этом городе связано многое.

Почти вся историческая часть Зальцбурга отдана под пешеходную зону. Средневековые улочки со старинными домами выходят на небольшие и уютные площади. Романтичный и недорогой отдых в этом городе располагает к неспешным прогулкам по его своеобразнейшим уголкам — по террасам сада Мирабель с его мраморными фонтанами и скульптурами, по улице Гетрайдегассе, где среди зеркальных витрин расположен дом, в котором появился на свет Моцарт. На площади Резиденцплац осмотрите епископскую резиденцию и ее собравший неплохую коллекцию живописи музей.

В окрестностях Зальцбурга расположился живописный дворец-парк Хельбрунн, возведенный по указу последнего из местных архиепископов в стиле итальянского маньеризма. Его садовые скульптуры и фонтаны, отдаленно напоминающие петергофские, привлекают немало публики. Украшает окрестности и замок Голдегг, в котором сейчас проводят конгрессы и устраивают концерты. Тем не менее, в интерьере замка осталось много элементов, относящихся к XIV веку, а его краеведческий музей — выше всяких похвал.

Дворец Леопольдскрон является одним из самых значимых средневековых архитектурных сооружений в Европе. В нем снималось множество фильмов, самый известный среди них — культовый мюзикл «Звуки музыки». Сейчас во дворце стало модным играть свадьбы. Но это удовольствие не для всех — торжество обойдется в кругленькую сумму.

Дворец-парк Клессхайм в Вальсе или дворцовый комплекс Айген очень хороши для поездки на лоно природы, но целебные источники или живописные озера с необыкновенно прозрачной водой в окрестностях Зальцбурга — тоже местная достопримечательность. Они являются для туристов и местных жителей истинным подарком первозданной природы.

Как дополнение к экскурсиям и музеям в городе существует однодневный тур «Снежный шаттл Зальцбурга», включающий в себя катание на горных лыжах. Удивительно, но находящийся рядом с Зальцбургом Заальбах до состояния дежавю напоминает Банско — болгарский горнолыжный курорт. И горящие путевки в Болгарию в сентябре помогут вам самим убедиться, что и подъемники и сами лыжные трассы очень похожи, разве что очередь к подъемникам в Болгарии поменьше.

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Категория каталога статей: Рекламные статьи

Туры в Зальцбург, Австрия

​Четвертый в Австрии по величине, Зальцбург вполне может соперничать со столицей по красоте и по исторической значимости. Подтверждением тому — семь миллионов туристов, ежегодно посещающих этот город. Используя скидки на недорогие туры в Австрию и добравшись до северной границы Альп, вы тоже можете оказаться в этом живописном месте, чтобы ознакомиться с его богатейшими достопримечательностями.

Главное очарование старинного Зальцбурга таится в его барочной архитектуре, особенно присущей зданиям старого города, вытянувшегося вдоль реки Зальцах. Окруженная горами, она тоже представляет собой естественное украшение Зальцбурга, расположившегося по обе ее стороны. Город так естественно вписался в этот горный ландшафт, что силуэты его многочисленных церквей кажутся сотворенными самой природой.

Архитектуре Зальцбурга присуща та же игривая легкость, которая слышна в музыке родившегося здесь Моцарта. Силуэты церковных колоколен, башен Кафедрального собора и крепости, возвышающейся над городом, настолько живописны, что ЮНЕСКО внесла Зальцбург в свой знаменитый перечень. Не менее прекрасен вид города и сверху, со смотровой площадки на горе Фестунг, расположенной у стен древней крепости Хоэнзальцбург — отсюда произошло и название самого города.

Зальцбург — это город удивительных по своей красоте и торжественности церквей. Над Зальцбургским Кафедральным собором и его вздымающимися в небо башнями в течение почти 15 лет работал Сантино Солари. В бронзовой купели собора был крещен великий Моцарт, с именем которого в этом городе связано многое.

Почти вся историческая часть Зальцбурга отдана под пешеходную зону. Средневековые улочки со старинными домами выходят на небольшие и уютные площади. Романтичный и недорогой отдых в этом городе располагает к неспешным прогулкам по его своеобразнейшим уголкам — по террасам сада Мирабель с его мраморными фонтанами и скульптурами, по улице Гетрайдегассе, где среди зеркальных витрин расположен дом, в котором появился на свет Моцарт. На площади Резиденцплац осмотрите епископскую резиденцию и ее собравший неплохую коллекцию живописи музей.

В окрестностях Зальцбурга расположился живописный дворец-парк Хельбрунн, возведенный по указу последнего из местных архиепископов в стиле итальянского маньеризма. Его садовые скульптуры и фонтаны, отдаленно напоминающие петергофские, привлекают немало публики. Украшает окрестности и замок Голдегг, в котором сейчас проводят конгрессы и устраивают концерты. Тем не менее, в интерьере замка осталось много элементов, относящихся к XIV веку, а его краеведческий музей — выше всяких похвал.

Дворец Леопольдскрон является одним из самых значимых средневековых архитектурных сооружений в Европе. В нем снималось множество фильмов, самый известный среди них — культовый мюзикл «Звуки музыки». Сейчас во дворце стало модным играть свадьбы. Но это удовольствие не для всех — торжество обойдется в кругленькую сумму.

Дворец-парк Клессхайм в Вальсе или дворцовый комплекс Айген очень хороши для поездки на лоно природы, но целебные источники или живописные озера с необыкновенно прозрачной водой в окрестностях Зальцбурга — тоже местная достопримечательность. Они являются для туристов и местных жителей истинным подарком первозданной природы.

Как дополнение к экскурсиям и музеям в городе существует однодневный тур «Снежный шаттл Зальцбурга», включающий в себя катание на горных лыжах. Удивительно, но находящийся рядом с Зальцбургом Заальбах до состояния дежавю напоминает Банско — болгарский горнолыжный курорт. И горящие путевки в Болгарию в сентябре помогут вам самим убедиться, что и подъемники и сами лыжные трассы очень похожи, разве что очередь к подъемникам в Болгарии поменьше.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения04.10.2013
Количество просмотров245
Статью добавил пользователь admin
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