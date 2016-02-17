Трусики-подгузники и памперсы для взрослых. Как выбрать?

Трусики-подгузники и памперсы для взрослых

Урологические заболевания, недержание, уход за лежачим больным – для всего этого необходимо применять специальные средства гигиены. И самым оптимальным вариантом в данном случае будет памперсы для взрослых купить .

Сама фраза «для взрослых» подразумевает не только лишь большие размеры таких подгузников, но ещё и специфику впитывания жидкости. Памперсы для взрослых, купить которые в нынешнее время не составит никакого труда, способны впитывать до 4000 мл жидкости. Выпускаться они могут в классическом исполнении, в виде трусов, пантолонов. Первый вариант идеально подходит для использования при уходе за лежачими больными. Памперсы для взрослых, купить которые нужно обязательно, для таких пациентов – это идеальное средство гигиены на каждый день и при любых ситуациях. Когда применяют трусики-подгузники для взрослых? Большинство людей, страдающих недержанием, испытывают дискомфорт и стыд от своего недуга и одного упоминания о памперсах для взрослых. Но бывают ситуации, когда без них просто не обойтись: Травмы.

Профессиональная деятельность. К примеру, хирурги, которые проводят трудную и долгую операцию, не имеют возможности покинуть операционную и сходить в туалет.

Послеоперационный период.

Пенсионеры, неспособные самостоятельно ухаживать за собой. Во всех этих и других ситуациях вам обязательно необходимо памперсы для взрослых купить .

Характеристики данного изделия. Трусики-подгузники для взрослых обладают следующими особенностями: Анатомическая форма. Благодаря мягким краям и эластичным бортикам обеспечивается отличная герметичность.

Верхний слой и универсальная система поглощения поддерживают поверхность подгузника сухой, что гарантирует максимальный комфорт.

Нейтрализация запаха.

«Дышащая» внешняя поверхность.

Внутренние бортики предупреждают протеканию. Разновидности и критерии выбора памперсов и впитывающих трусиков Трусики-подгузники для взрослых могут быть с липучками и без них. Немаловажно уделять внимание анатомической форме. Женские модели более плоские и имеют меньший размер. Мужские – имеют специальные вкладки в виде карманов. Также, следует выбирать и такую характеристику, как впитываемость. Чем она больше, тем объёмнее будут сами трусики-подгузники для взрослых . Поэтому тут следует ориентироваться на индивидуальные особенности, частоту испражнений.

Ещё имеются два основных момента, на которые следует обращать своё внимание, это вес и окружность талии.

