Труба нержавеющая. Особенности и применение

Труба нержавеющая – это надежность, долговечность, универсальность, коррозионная стойкость, которые просто необходимы для систем водоснабжения, газоснабжения, отопления.

Трубы из нержавейки создают абсолютную защиту от протечек в любых трубопроводах. Благодаря применению труб из нержавеющей стали можно весьма ощутимо уменьшить всеобщий вес системы трубопровода. Трубы с тонкими стенками часто употребляют в мебельной индустрии для производства стоек либо других декорирующих элементов. Нержавеющие трубы используют в топливных и выхлопных системах автомобилей, как каркасы зданий, мостов, перила, карнизы и прочее. Такой широкий круг использования труб нержавеющих и сделал их столь востребованными и известными среди бесчисленных потребителей.

Особенность нержавейки состоит в ее высокой стойкости к агрессивным средам. Этого удалось добиться с помощью легирования стали. Зачастую нержавеющая сталь имеет в своем составе более 10% хрома, и в разных количествах титан, никель, ниобий, молибден.

Часто при производстве нержавеющих труб используется центробежное литье. При таком методе производства в сплаве не образовываются газовые раковины, шлаковые неметаллические включения, и достигается большей плотности и стойкости к износу изделий, что продлевает их срок службы. Нержавеющие трубы, изготовленные по этому методу, попросту незаменимы как в металлургии, так и в машиностроении, автомобилестроении, а также в перерабатывающей промышленности.

Производятся трубы нержавеющие бесшовные и сварные с помощью: ковки, волочение, прокатка, прессование и сварки.

Бесшовные трубы изготавливаются либо горячей, либо холодной прокатки. Горячекатанные трубы по свойствам менее качественны, вследствие только первой стадии производства. Холоднокатанные – продукт обработки горячекатаных труб методом волочения, и последующего холодного прокатывания.

Труба нержавеющая 12Х18Н10Т наиболее популярна и отличается прочностью и стойкостью в окружающей среде. Применяется в судостроении, химической отрасли, и металлургии.

Трубы 10Х17Н13М2Т имеют очень долгий срок службы за счет их надежности, и стойкости к влиянию агрессивной среды. Они поддаются сварке, и применяются в пищевой, медицинской и химической отрасли.

Трубы нержавеющие 20Х23Н18 обладают высокой жаростойкостью и жаропрочностью, и легко переносят температуру до 11000С. Применяются в транспортной, пищевой и химической промышленности, из них изготавливают котлы, бандажи, поковки.

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