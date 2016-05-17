Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Тренажерный зал в Одессе: реально ли похудение – факты от powergym.od.ua

С тех пор как перед большинством людей отступила проблема голода, появилась новая – избыточный вес, вызванный количеством, качеством и составом пищи. Все больше наших современников понимают – регулярно посещать тренажерный зал в Одессе так же необходимо, как умываться и чистить зубы по утрам.

Однако репутация тренажерных залов такова, что многие считают их местом для приобретения мышечной массы. Женщины опасаются начинать тренировки, считая, что если у них проблема – жировая складка на животе или отложения на бедрах, то зачем накачивать мышцы?

Так вот – утверждение о неэффективности упражнений в тренажерном зале для похудения – миф! Это доказано многолетним опытом работы http://www.powergym.od.ua/.

Эффективно похудеть в тренажерном зале

В пользу похудения в тренажерном зале говорят факты:

  1. Выполнение силовой нагрузки требует затрат энергии из углеводных запасов мышц и печени. Таковы физиологические законы: нагрузка – расход простых углеводов – расщепление жирных кислот – уменьшение жиров в организме, а, следовательно, и похудение.
  2. Мышца состоит из быстрых и медленных волокон. Снижению объема всех мышц в организме способствует преобладание медленных, тонких волокон. Добиться этого можно путем регулярного выполнения упражнений с небольшим отягощением. Так можно получить двойной эффект – не только сдвинуть мышечный баланс в пользу медленных волокон, но затратить много энергии (что приводит к похудению).
  3. Силовые упражнения чрезвычайно эффективны:
  • растет мышечная масса, а жир сгорает;
  • потребность мышц в энергии увеличивает количество растрачиваемых организмом калорий даже в состоянии покоя;
  • правильно подобранные снаряды позволяют за несколько месяцев обрести красивые контуры тела.

Пять советов, как быстрее добиться результата в тренажерном зале:

  1. Отдавайте предпочтения упражнениям, которые задействуют много мышц – вы сожжете больше калорий, и вес будет снижаться равномерно;
  2. Использование свободных весов во время тренировки позволит сжечь больше жира;
  3. Делайте больше повторов – чтобы жиры начали расщепляться надо сделать около восьмидесяти повторов;
  4. Максимально используйте время тренировки – во время перерыва между подходами делайте растяжки, упражнение на пресс, но не находитесь в состоянии покоя.
  5. Обязательно соблюдение правильно составленной диеты.

Таким образом, занятия в тренажерном зале в сочетании с правильной диетой позволят вам добиться  прекрасной физической формы.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения17.05.2016
Количество просмотров68
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32986
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA