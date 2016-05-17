Тренажерный зал в Одессе: реально ли похудение – факты от powergym.od.ua

С тех пор как перед большинством людей отступила проблема голода, появилась новая – избыточный вес, вызванный количеством, качеством и составом пищи. Все больше наших современников понимают – регулярно посещать тренажерный зал в Одессе так же необходимо, как умываться и чистить зубы по утрам. Однако репутация тренажерных залов такова, что многие считают их местом для приобретения мышечной массы. Женщины опасаются начинать тренировки, считая, что если у них проблема – жировая складка на животе или отложения на бедрах, то зачем накачивать мышцы? Так вот – утверждение о неэффективности упражнений в тренажерном зале для похудения – миф! Это доказано многолетним опытом работы http://www.powergym.od.ua/ . Эффективно похудеть в тренажерном зале В пользу похудения в тренажерном зале говорят факты: Выполнение силовой нагрузки требует затрат энергии из углеводных запасов мышц и печени. Таковы физиологические законы: нагрузка – расход простых углеводов – расщепление жирных кислот – уменьшение жиров в организме, а, следовательно, и похудение. Мышца состоит из быстрых и медленных волокон. Снижению объема всех мышц в организме способствует преобладание медленных, тонких волокон. Добиться этого можно путем регулярного выполнения упражнений с небольшим отягощением. Так можно получить двойной эффект – не только сдвинуть мышечный баланс в пользу медленных волокон, но затратить много энергии (что приводит к похудению). Силовые упражнения чрезвычайно эффективны: растет мышечная масса, а жир сгорает;

потребность мышц в энергии увеличивает количество растрачиваемых организмом калорий даже в состоянии покоя;

правильно подобранные снаряды позволяют за несколько месяцев обрести красивые контуры тела. Пять советов, как быстрее добиться результата в тренажерном зале: Отдавайте предпочтения упражнениям, которые задействуют много мышц – вы сожжете больше калорий, и вес будет снижаться равномерно; Использование свободных весов во время тренировки позволит сжечь больше жира; Делайте больше повторов – чтобы жиры начали расщепляться надо сделать около восьмидесяти повторов; Максимально используйте время тренировки – во время перерыва между подходами делайте растяжки, упражнение на пресс, но не находитесь в состоянии покоя. Обязательно соблюдение правильно составленной диеты. Таким образом, занятия в тренажерном зале в сочетании с правильной диетой позволят вам добиться прекрасной физической формы.