Торты для детского праздника - залог положительных эмоций

Какие фотографии есть практически с любых детских праздников: Дней рождения, именин или памятных дат? Какая деталь неизменно практически всегда присутствует на одном или большем количестве фото на фоне радостных детских лиц?

Конечно, этой деталью является торт – сладкий подарок, который является квинтэссенцией праздничного настроения и положительных эмоций. Торт объединяет детей во всеобщем восторге, выделяет поздравляемого оригинальным оформлением и создает приятные впечатления, которые запоминаются на многие годы.

Уникальные детские торты в Киеве, выполненные профессиональными кондитерами станут отличным дополнением для любого торжества с участием вашего чада в качестве главного действующего лица.

Разновидности детских тортов

В каталоге каждой современной фирмы, которая предлагает заказ кондитерских изделий, легко отыскать готовые варианты. Возможно там есть мультперсонажи, которые нравятся ребенку или нечто подобное. Тем не менее, всегда есть возможность создать собственный эскиз и привнести частичку индивидуальности, такой подарок ребенок безусловно оценит.

Как выбрать массу торта

Если планируется праздник, то следует учитывать требуемую массу кондитерского изделия таким образом, чтобы каждый сумел отведать угощения. Для взрослых размер порции рассчитывают исходя из параметра около 180 грамм на человека, для детей – около 150 грамм. При этом нужно учитывать массу декоративных элементов и составлять пропорцию только, исходя из массы самого торта.

Если планируется большое изделие весом более 3-4 килограмм, то вполне возможно немного уменьшить размер рассчитываемой порции на 20-30 грамм. Тем не менее, для совсем крупных тортов, которые имеют массу более 6 килограмм, нужно иметь в виду возможные колебания заявляемой массы и итоговой в пределах до полукилограмма, которые обуславливаются высыханием компонентов и трудностью определения точной массы при наличии трудных декоративных элементов.

Торты в подарок

Наиболее часто торты на праздник приобретаются родными и близкими ребенка, но ведь следует учитывать и возможность подарить сладкий десерт другому ребенку. В детском возрасте такие подарки всегда запоминаются и создают о вас приятные впечатления. Возможно, кто-то дарит ребенку развивающую игру или книгу, но детишки не всегда могут понять и не всегда воспринимают ценность и потенциал таких презентов.

Другое дело – сладкое лакомство, которое понятно ребенку. Оно вкусное и яркое, а если вы выберете для оформления тематику близкую другому ребенку, то на вряд ли сможете остаться без обожания и восхищения вашим подарком.