Торговое оборудование для обуви

Торговое оборудование Презентовать обувь не всегда легко и просто. Иногда на продажу выставляются высокие мягкие сапоги, которые могут легко завалится либо просто на просто сложится в гармошку и потерять свой товарный вид, иногда же продаются вьетнамки, сандалии или босоножки, которые требуют особого способа выкладки на витрину для того, чтобы можно было показать все достоинства и преимущества этой обуви по сравнению с другими моделями. Такие проблемы способна решить покупка рационального торгового оборудования. Но не только торговое оборудование сможет спасти ситуацию, очень важно так же правильно расставить не только товар на полка, стеллажах и специальных столиках, но и саму мебель для продаж поставить в правильном месте. Если это магазин, то лучше располагать многоуровневое стеллажное торговое оборудование по периметру и возможно сделать несколько рядов внутри зала невысокими полками, если позволяет место, таким образом, потенциальный покупатель сможет спокойно рассмотреть весь ассортимент упорядоченной обуви. Если же это магазин, который специализируется не только на обуви, а в продаже есть еще и одежда либо аксессуары и их преимущественно больше в количественном порядке, то стеллажи, а даже лучше презентационные столики с обувью лучше поставить возле кассы либо сразу напротив входа у стены. Таким образом, если человек зашел в магазин не за обувью, а скажем, например, за костюмом, то в любом случае он обратите внимание на обувь и уже будет знать, что она есть в магазине, поэтому не исключен такой вариант, что он пожелает прикупить к костюму туфли. Заранее нужно продумать достаточно хорошее освещение в магазине, так как в стандартной комплектации такое оборудование для торговли обувью идет без специальной подсветки. Чем ближе к дневному и теплому свету лампы будет приближен свет, падающий на товар, тем больше обувь будет привлекать внимание покупателей, так они смогут рассмотреть все детали, проверить изделие на качество и так далее. Наш интернет магазин торгового оборудования «Гид-ТО» gid-to.com.ua имеет в своем ассортименте мебель для продажи обуви следующего характера – презентационный стол, обувной стеллаж на пять полок, обувной стеллаж на семь полок, стеллаж бытовой на три полки, а так же аксессуары для таких стеллажей, к примеру, обувные крючки, ну и, конечно же, контейнеры с дном для удобного хранения на складах. Все вышеперечисленные позиции доступны к заказу.