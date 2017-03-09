Топ-7 мифических персонажей для татуировок по версии tattookiev.org

Какие рисунки чаще всего наносят люди в качестве татуировок? Обычно это оказываются растения, животные, надписи и абстракции. Однако и мифические герои родом из книг или древних легенд также пользуются спросом у любителей оригинальных тату. Мастера сайта tattookiev.org, расскажут Вам что же значат такие рисунки, и кому они идеально подойдут.

Химера.

Этот персонаж из мифов Древней Греции считался одним из самых опасных и агрессивных. Вот только в группе https://vk.com/tattoosalonkiev/, рассказывают о том, что нанесение его не всегда означает агрессию владельца. Данный рисунок часто символизирует веру в судьбу и свое высшее предназначение.

Феникс.

Эта красивая птица уже давно стала символом сильной веры, перерождения, бессмертия. Феникс не только показывает силу своего владельца, но и якобы приносит удачу. Это мифическое существо рисуется обычно в цвете, а иногда мастера и вовсе помещают его в пламя.

Фея.

Это мифическое существо считается символом гармонии с природой, олицетворением позитивного духа своего обладателя. Часто данный символ наносят совместно с растительными рисунками, таким образом, показывая романтичную натуру своего обладателя.

Русалка.

Этот символ приносит удачу, указывает на красоту и неповторимость своего обладателя. Мастера предостерегают своих клиентов от того, чтобы наносить рисунок прикованной к чему-либо русалки, поскольку этот символ означает неудачу и бесперспективность будущего.

Лепрекон.

Этот мифический персонаж из ирландского фольклора притягивает деньги для своего обладателя, символизирует его благополучие. Мастера сайта http://tattoo.org.ua, рассказывают о том, что самого лепрекона часто изображают с сундуками, набитыми золотом, предвкушая, что наколка принесет удачу в делах.

Муза.

Данного персонажа из мифов и легенд изображают в виде красивой, хрупкой дамы в летящих одеждах. Этот символ помогает творческим натурам обрести вдохновение и добиться желаемого в карьере.

Дракон.

Могущественный, сильный, властный, непобедимый — именно этими словами обычно описывают драконов в современных произведениях и мифах родом из древности. Такие татуировки награждают своего владельца внутренней силой и непобедимостью в делах.

Наносить изображение мифического персонажа стоит лишь после тщательного изучения трактовки рисунка. Иногда ценители наколок проявляют фантазию, нанося на свое тело изображение персонажей из сказок или мультиков. Однако истинно мифическая татуировка всегда имеет под собой более глубокое значение.