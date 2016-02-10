Токсикоз в первом триместре беременности

Беременность - радостное и ответственное явление в жизни любой представительницы прекрасного пола. Нередко она омрачается таким состоянием, как токсикоз.



Токсикоз появляется на фоне того, что организм женщины воспринимает плод как инородное тело и старается его отторгнуть. Беременность сопутствует перестройке работы всех органов, что так же является стрессом для организма. Появление токсикоза может развиться из-за психологически неверного настроя женщины. Это может быть связанно с неготовностью стать матерью, боязнью потерять свою былую красоту (растяжки, лишний вес, дряблость кожи и другое).



Гормональная перестройка, сбой так же приводит к такому состоянию. Такая особенность нужна для сохранения и поддержания беременности, для создания комфортного развития зародыша в утробе матери. В первые месяцы беременности зародыш отдает матери переработанные продукты, они являются эндотоксичными для женщины (об этом можно почитать в календаре беременности).



Еще одной особенностью появления токсикоза является защитная реакция, чтобы уберечь плод от всевозможных токсинов извне. В норме признаки токсикоза к концу первого триместра полностью исчезают. Это связанно с тем, что планцета полностью сформировалась.



Признаки токсикоза:



- Уменьшение потребности в пище, преображение пищевкусовых увлечений;

- Депрессивное состояние, гневливость, слезливость;

- Вялость;

- Диспепсические явления (тошнота, рвотные позывы);

- Мигрень, тахикардия;

- Сухость кожи, повышенное слюнотечение.



Три категории интоксикации.



1. Первый уровень. В настоящее время практически считается нормой. Жалобы беременной на разбитость, дурноту. Позывы к рвоте возникают не больше 1 - 2 раза в день.



2. Вторая категория. Рвотные позывы достигают пятнадцати раз в день. Такая степень требует облегчения состояния с помощью терапии.



3. Третья категория. Опасное состояние, рвота усиливается, достигая двадцати раз в сутки. Происходит интоксикация организма женщины и голодание эмбриона. Это может спровоцировать выкидыш (подробнее про признаки выкидыша). Данная стадия требует госпитализации женщины в стационар.



Лечение. Укрепление иммунитета, сбалансированное питание могут существенно уменьшить признаки токсикоза. Прием витаминов для беременных, микроэлементов, полноценный сон, правильный режим дня, прогулки на свежем воздухе улучшают качества жизни. Следует отказаться от вредных привычек.