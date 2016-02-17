Тест-полоски для глюкометра Gamma

Говоря о диабете, самое важно помнить, что самочувствие человека, больного этой коварной болезнью, очень сильно зависит от контроля сахара в крови.

Сахарный диабет страшен своими осложнениями – нарушением работы различных органов и систем организма, которые часто возникают именно вследствие подъема сахара в крови, поэтому контроль глюкозы крови – очень важен на любой стадии заболевания.

Чтобы диабетик мог вести образ жизни обычного человека, ему требуется медицинская помощь, а также – контроль сахара в крови.

Измерение уровня сахара в крови с помощью глюкометра

Если раньше, чтобы узнать уровень сахара в крови, нужно было посещать поликлиники и сдавать свою кровь на анализ в медицинском учреждении, в современном мире все стало намного проще. Сейчас измерение уровня сахара в крови возможно с помощью специального прибора – глюкометра.

Вы можете купить глюкометр Gamma и легко контролировать уровень глюкозы крови у себя дома в любое время или когда возникает такая необходимость. Также врачи рекомендуют измерять глюкозу крови каждый день натощак.

Чтобы измерить уровень сахара с помощью глюкометра необходимо с помощью ланцетного устройства, входящего в состав прибора глюкометра, сделать прокол на пальце для получения капельки крови. Затем капля крови должна попасть на специальную область на тест-полосках для глюкометра Gamma, и в этот момент за 2-3 секунды происходит просчет глюкометром Gamma уровня глюкозы в крови.

Таким образом, легко и просто вы сможете получить данные о том, какой уровень сахара в вашей крови на данный момент. А далее принимать соотвествующие меры.

Помните, для диабетика страшно не только повышение глюкозы в крови, но и чрезмерное снижение глюкозы. Поэтому важно всегда иметь под рукой прибор, позволяющий измерить сахар при возникновении такой необходимости, например, если вы почувствовали себя плохо. Потому что часто диабетики ощущают недомогание именно из-за подъема или снижения сахара в крови ниже нормы.

Купив глюкометр Gamma, вы, однажды потратив определенную сумму денег, будете иметь возможность долгие годы пользоваться прибором, докупая только лишь «расходные материалы» к прибору. Так вам нужно будет приобретать ланцеты, тест-полоски для глюкометра Gamma и иногда меня батарейку в приборе.

Кроме контроля глюкозы крови диабетикам рекомендуют строго придерживаться специальной диеты: не употреблять запрещенные продукты, питаться дробно и не переедать, употреблять в пищу полезные для диабетиков продукты и травяные настои, естественным образом снижающие содержание сахара в крови.

Также необходимо регулярно обследоваться и следить за функционированием органов и систем организма, которые могут «выйти из строя» из-за диабета. В случае возникновения таких проблем, необходимо также оказывать помощь этим органам, принимать соответствующие препараты. Конечно, все это должен контролировать специалист-медик.