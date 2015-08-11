Теплоаккумулирующая емкость - главный помощник твердотопливного котла

Зачем нужен теплоаккумулятор? Отказавшись от газа или электричества в качестве основных источников энергии в системе отопления, современный человек зачастую собирается купить твердотопливный котел. На этом этапе важно продумать, какое дополнительное оборудование может понадобиться для оптимальной работы отопительной системы. В первую очередь, мы поговорим о теплоаккумулирующей емкости, рассмотрев её место в схеме СО более детально, а также подчеркнем все преимущества данного оборудования. Главной причиной, по которой в систему отопления устанавливают теплоаккумулятор, является риск перегрева и закипания твердотопливного котла. Такая емкость обеспечит комфортную температуру, а также обезопасит от поломок и других неприятностей. Чтобы понять принцип работы буферной емкости, рассмотрим более детально конструкцию. В основе теплоаккумелятора – емкость и теплоноситель. В процессе прогорания топлива в котле тепло, которое при этом образовывается, быстро нагревает аккумулятор и сохраняется там до тех пор, пока горючее не догорит полностью. После этого буферная емкость отдает постепенно тепло, поддерживая тем самым оптимальную температуру. Важно, что эти агрегаты дополнительно утеплены для еще более эффективного сохранения тепла. Объем таких баков обычно от 350 до 3500 литров, но также есть агрегаты, во много раз превышающие эти параметры, и изготавливаются под заказ для больших промышленных объектов. Преимущества буферной емкости Твердотопливные котлы, работая в паре с теплооаккумулятором, имеют более высокий показатель КПД, при этом эффективность от прогорания топлива увеличивается на 30 %.

Тепловая емкость запросто обеспечит горячее водоснабжение вместо бойлера, а помимо этого, решит еще ряд задач, которые последнему будут не под силу. Для этих целей чаще всего устанавливают термостатический клапан на выходе из бака акуумулятора.

Служба котла, как вообще всей отопительной системы, увеличиться в несколько раз.

Предельные нагрузки твердотопливный котел не ощутит никогда.

Тепло равномерно распределяется в системе отопления, исходя из основных задач. Для такой цели используется трехходовой клапан.

При сгорании всего топлива теплооаккумулятор продолжает забирать тепло.

Всегда ровная температура для обогрева помещения и водоснабжения. Это достигается благодаря тому, что буферная емкость будет снабжать систему отопления теплом даже, если теплоноситель не успел нагреться. В случае чрезмерного нагрева теплоносителя, тепловой аккумулятор сбережет тепло в собственной емкости. Котлы на твердом топливе от E-klimat могут простаивать до двух дней без работы, при этом тепло, накопленное буферной емкостью, будет поступать в отопительную систему. Продолжительность простоя теплового агрегата зависит от того, насколько хорошо утеплено помещение, а также других факторов, напрямую влияющих на тепловые потери. Важно, что буферную емкость можно устанавливать даже в самую простую схему обвязки котла, при этом эффективность отопительной системы все равно возрастет в несколько раз. Касательно объема для теплоаккумулятора, то тут тоже есть некоторое правило. Лучше выбирать буферную емкость с запасом. Сегодня достаточно популярны буферные емкости украинского производства от торговых марок Теплобак и Kuydych. Специалисты давно уже говорят, что реализовать все потенциальные возможности твердотопливного котла можно с помощью теплоаккумулирующей емкости. Экономия топлива, высокий КПД и безопасность всей отопительной системы – неоспоримые плюсы решения приобрести такой агрегат.