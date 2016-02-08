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Теннисный инвентарь в интернет-магазине Тennisportal от лучших производителей

В нашей стране теннисный вид спорта постепенно набирает популярность, вызывая интерес у людей разных возрастных категорий и физической подготовки. За короткое время во многих городах появились спорткомплексы, специально оборудованные для игры в теннис. Для того чтобы игра была комфортной и доставила спортсмену максимум удовольствия, необходимо позаботиться об инвентаре. С этой целью создан интернет-магазин Тennisportal, в котором можно купить все для тенниса по приемлемым ценам с гарантией от ведущих производителей. В каталоге продукции, представленной на сайте http://tennisportal.com.ua/, собраны следующие товарные позиции:

  • мячи,

  • струны,

  • ракетки,

  • сумки,

  • виброгасители,

  • напульсники,

  • инвентарь и принадлежности,

  • спортивная одежда и обувь,

  • сувениры и т.п.

 

На оформление заказа уйдет минимум Вашего время. Нужно просто выбрать товар и добавить его в «Корзину», отправив заявку, после чего с Вами свяжется менеджер-консультант для обсуждения деталей покупки, включая удобный вариант оплаты и адресную доставку выбранной продукции. Оцените преимущества заказа теннисного инвентаря онлайн, посредством интернет-магазина, в котором найдется абсолютно все для комфортной игры.

 

Товары для тенниса: сочетание высокого качества и функциональности

 

Интернет-магазин Тennisportal предоставляет игрокам возможность быстро найти продукцию для игры в теннис (настольный и большой), а также бадминтон, спидминтон, сквош. Следует подчеркнуть, что магазин сотрудничает только с проверенными мировыми производителями, качество продукции которых подтверждено временем и высокой оценкой потребителей: Wilson, Head, Nike, Joma, Lacoste, ASICS и др. Вся продукция сертифицирована и имеет гарантию от производителя. Совершать покупки через Интернет очень удобно, ведь на это уйдет минимум времени и сил. Не нужно бегать по магазинам родного города в поисках нужного товара для занятий спортом, все необходимое собрано в интернет-магазине Тennisportal. Доставка выбранного товара осуществляется в кратчайшие сроки в любую точку Украины. Для жителей украинской столицы существует возможность посетить торговый зал магазина, в котором собран широкий ассортимент спорттоваров. Консультанты помогут в выборе спортивного инвентаря, а также одежды и обуви. Магазин также предоставляет услуги профессионального стрингера, который заменит струны на Вашей ракетке с помощью электронного станка «Babolat Star 5». Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок, а акционные предложения позволяют купить продукцию по низкой цене.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения08.02.2016
Количество просмотров71
Статью добавил пользователь admin
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