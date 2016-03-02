Тендер MNP в Медиафон отреагировали на заявления конкурентов о пересмотре результатов тендера

Представители компании «Медиафон» заявили, что конкурс был выигран на законных основаниях Литовская компания «Медиафон», которая стала победителем среди провайдеров услуги по сохранению абонентского номера, назвала обвинения в свою сторону необоснованными. Напомним, что компанию обвинили в манипуляциях и спекуляциях при проведении тендера. Услуга сохранения номера Mobile Number Portability (MNP) позволяет использовать присвоенную абоненту оператором мобильной связи последовательность цифр при переходе на другого поставщика услуг. Представители «Медиафон» отреагировали на обвинения официальным заявлением, в котором отмечается, что компания занимается изучением телекоммуникационной сферы в Украине с 2011 года. Mediafon имеет огромный опыт в области проектирования и внедрения соответствующих услуг в Литве и mnp тендер, результаты которого были вынесены представителями комиссии в пользу компании, свидетельствует о доверии и возможности организации сервиса в Украине. Кроме того, представители Медиафон не согласны с обвинениями в предвзятом отношении к результатам тендера. «Проигравшие компании поспешно и необоснованно говорят о том, что сервис Медиафон не работает в автоматическом режиме. Сообщаем, что новые возможности, которые предлагает услуга сохранения номера, представлена системой нового поколения. Благодаря этому MNP может проводиться с помощью «ручных настроек», в автоматическом, а также в режиме онлайн, в том числе при возникновении экстремальных нагрузок и т.д.», - отметили представители Mediafon. Представители литовской компании заявляют, что конкурс был проведен на законных основаниях и любые обоснованные обвинения, которые выдвигают проигравшие стороны, Mediafon готов оспорить в судебных инстанциях, причем даже за пределами Украины. Тендеры по внедрению телекоммуникационных услуг регулярно проводятся по всему миру, отмечают в Медиафон. Тем не менее, на Украине этот конкурс был сильно популяризирован. По официальной информации, технологические решения компании Mediafon успешно функционируют на четырех континентах. Сама же система смены номера является простой и надежной. Представители Mediafon отметили, что во всем мире внедряются новые технологические решения и единственным заложником ситуации стал украинский народ, который оказался без этих достижений. Представители компании «Медиафон» заявили, что конкурс был выигран на законных основаниях Литовская компания «Медиафон», которая стала победителем среди провайдеров услуги по сохранению абонентского номера, назвала обвинения в свою сторону необоснованными. Напомним, что компанию обвинили в манипуляциях и спекуляциях при проведении тендера. Услуга сохранения номера Mobile Number Portability (MNP) позволяет использовать присвоенную абоненту оператором мобильной связи последовательность цифр при переходе на другого поставщика услуг. Представители «Медиафон» отреагировали на обвинения официальным заявлением, в котором отмечается, что компания занимается изучением телекоммуникационной сферы в Украине с 2011 года. Mediafon имеет огромный опыт в области проектирования и внедрения соответствующих услуг в Литве и mnp тендер http://112.ua/ekonomika/v-mediafone-rasskazali-o-popytkah-peresmotret-rezultaty-konkursa-po-operatoru-perenosa-mobilnyh-nomerov-294360.html, результаты которого были вынесены представителями комиссии в пользу компании, свидетельствует о доверии и возможности организации сервиса в Украине. Кроме того, представители Медиафон не согласны с обвинениями в предвзятом отношении к результатам тендера. «Проигравшие компании поспешно и необоснованно говорят о том, что сервис Медиафон не работает в автоматическом режиме. Сообщаем, что новые возможности, которые предлагает услуга сохранения номера, представлена системой нового поколения. Благодаря этому MNP может проводиться с помощью «ручных настроек», в автоматическом, а также в режиме онлайн, в том числе при возникновении экстремальных нагрузок и т.д.», - отметили представители Mediafon. Представители литовской компании заявляют, что конкурс был проведен на законных основаниях и любые обоснованные обвинения, которые выдвигают проигравшие стороны, Mediafon готов оспорить в судебных инстанциях, причем даже за пределами Украины. Тендеры по внедрению телекоммуникационных услуг регулярно проводятся по всему миру, отмечают в Медиафон. Тем не менее, на Украине этот конкурс был сильно популяризирован. По официальной информации, технологические решения компании Mediafon успешно функционируют на четырех континентах. Сама же система смены номера является простой и надежной. Представители Mediafon отметили, что во всем мире внедряются новые технологические решения и единственным заложником ситуации стал украинский народ, который оказался без этих достижений.