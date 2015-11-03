Темпераментная Литва

Литва – страна из тройки прибалтийских стран, расположилась в самом теплом местечке – южнее других. Местное население, да и многие путешественники – завсегдатаи страны, любят называть ее «Северной Италией». А все потому, что видят сходства у этих двух, с виду совсем непохожих, государств: очень темпераментный нрав (что заметно выделяют литовский народ среди соседей), архитектурный стиль барокко (которым так и кишит древний Вильнюс, что странно для этой местности), любовь к спорту (естественно, речь о баскетболе).

Наилучшим сезоном для отдыха в Литве считается лето, прежде всего это связано с мягким благоприятным климатом в это время года. Прохладное Балтийское море, опрятные песчаные пляжи и экологически чистый воздух сосновых рощей, множество национальных парков и разнообразие представленных развлечений на любой вкус делают эту страну идеальной для семейного отдыха. Очень развит в этой стране пляжный туризм. Самыми популярными в этом направлении городами туристы по праву называют старинные города Палангу и Клайпеду.

Что касается комплекса экскурсий, то эта страна идеально подходит любителям замковой архитектуры – здесь идеальное сочетание стилей готического и барокко. Первым городом в списке «Куда поехать в Литве» стоит избрать Вильнюс – нынешнюю столицу, вторым – историческую столицу Тракай, дальше – обязательно вспомнить о Каунасе. Замки Тракайский, Гедемина, Дом Пяркунаса, «Груто паркас» - самые яркие представители архитектуры, которые нельзя обойти стороной.

Большим плюсом для путешественника можно считать небольшие размеры Литвы – все достопримечательности расположены достаточно компактно, времени на дорогу уходит немного, поэтому в кратчайшие сроки можно увидеть максимально много.

Обязательно стоит учесть, что государство входит в Шенгенскую зону, поэтому Вам необходима Виза в Литву, оформить которую на сегодняшний день можно в любом визовом центре.



Каждый, кто посетит Литву, найдет все то, что близко его сердцу: романтика Старого города, маленькие уютные кафешки и современные экстравагантные рестораны с собственной балтийской кухней, всевозможные архитектурные стили модерна и барокко, массу развлечений и радостную атмосферу, и гостеприимное отношение к туристам. Все будут одного мнения, что данная страна отлично подойдет для воплощения своих туристических идей и мыслей о возвышенном.