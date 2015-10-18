Технология литейного производства

Литейное производство – одна из сфер машиностроения, характеризующаяся производством различных заготовок и деталей для других отраслей промышленности. При изготовлении данных конструкций используются специальные образцы, в которых имеется специфическая полость, несущая в себе конфигурацию необходимого элемента. В этот образец заливается расплавленный металл.

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Одним из последующих шагов в литейном процессе является отсаживание металла, после которого происходит дальнейшая обработка полученной твердой заготовки. К такой обработке относятся не только механические действия по увеличению подлинности размеров заготовки, но и улучшение её плоскости, удаление недостатков или выпуклостей.

В одну из основных целей литейного производства входит получение заготовки, максимально приближенной к необходимому образцу детали. Полученный продукт должен строго соответствовать заданным нормам и стандартам. К таким стандартам относят размеры и формы полученного изделия. В большинстве случаев для изготовления форм, используется земля.

Производство литья – процесс трудоемкий, качество которого зависит от специальной литейной оснастки. Она изготавливается из специальных одноразовых песчаных форм. Для работы с такими формами нужен не только большой опыт, но и специальные знания.

Виды оснастки и используемые материалы

Существует два часто используемых вида литейной оснастки. Одна является основной, а вторая – вспомогательной. К основной оснастке относится так называемый модельный комплект, состоящий из самой модели, а также различных элементов системы литья, специальных шаблонов, плит и многого другого.

В качестве сырья, получившего наибольшее распространение в литейном производстве, используется чугун. Благодаря своим высокопрочным свойствам он применяется в семидесяти пяти процентах случаев. Также очень часто используют и такие медные сплавы, как латунь и бронза, ведь именно они обладают ковкими качествами. Менее распространены случаи литья из алюминиевых, магнитных или стальных сплавов, на них приходятся два-три процента из всей выпускаемой продукции данной сферы.

Если вы нуждаетесь в различных деталях, которые производятся только посредством литейного производства, вам необходимо обратиться к профессионалам с многолетним опытом. Сам процесс изготовления занимает довольно долгое время и требует от изготовителя не только компетентности, но и качественной и надежной техники.