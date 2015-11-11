Технология изготовления монтажных проводов

Монтажные провода для аудиосистем – это главный соединительный элемент нынешней электроники, от которого напрямую зависит чистота и точность передачи звуковых сигналов. Поэтому основную роль при их изготовлении отыгрывает качество материала. Также большое внимание уделяется направленности включения и прочности внешней изоляции кабеля.

Если нужно получить высокое качество звучания, то рекомендуется применять проводники, которые обладают специальными аудиофильными характеристиками. Монтажный провод, который изготовлен из монокристаллистической меди, имеет высокую прочность, поэтому его выбирает большинство аудиофилов.

Физические свойства монтажных проводов

Стоит уделить внимание и физико-технологическому методу проката кабельных изделий данного вида. При изготовлении стандартных бытовых электрокабелей применяется малобюджетная технология волочения жил через фильеру. Благодаря использованию такого технологичного решения существенно увеличивается число кристаллов на единицу длины. Впоследствии это приводит к тому, что повышается емкость, сопротивление и индуктивность кабеля.

Когда выполняется «протяжка» металлических кристаллов в виде «елочки», то это приводит к тому, что проводник получает направленность включения, ведь все металлы обладают качеством «памяти». Инновационная технология, которая применяется при создании такого устройства, как монтажный провод, дает возможность приобрести монокристаллический состав кабеля и улучшить его особенность «памяти». Поэтому во время сборки нужно учитывать направленность монтажных кабелей.

Большой выбор предложений

Сейчас на современном рынке кабельной продукции предлагаются монтажные проводники различных видов. К ним следует отнести в первую очередь кабель монтажный многожильный из меди и серебра. Такие кабели имеют нейтральное качество звучания и оптимальные технические свойства. Благодаря различным видам изоляции и сечения можно подобрать наиболее подходящий провод для конкретной задачи.

На сегодняшний день функционирует множество компаний-производителей, которые занимаются изготовлением кабельных изделий (межблочные, цифровые, акустические, сетевые, сабвуферные проводники, адаптеры и т. д.). Наиболее известные в Европе производители – это HiDiamond, Neotech и Supra Cables.

Их продукция широко представлена во множестве интернет-магазинов, в том числе и «Hifizzi».