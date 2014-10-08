Техническое обслуживание кондиционеров, типа сплит-систем

​Сегодня вопрос выбора кондиционера не является острым и актуальным. Большое количество рекламы от всевозможных производителей просто «обязывает» покупателей разбираться в технических параметрах данного оборудования, чтобы сделать правильную покупку. Сравнивайте, анализируйте, а если не хотите ошибиться – просто посоветуйтесь со специалистами.



Однако кондиционер Тепломаш, как и любое техническое устройство, для корректной и продолжительной работы требует обязательного технического обслуживания. Наиболее требовательны в данном отношении кондиционеры типа сплит-система. При этом обслуживания требуют кондиционеры как недорогих и популярных моделей фирм SAMSUNG и LG, так и элитных. Ненадлежащая эксплуатация дорогих кондиционеров, вероятней всего, приведет к их отключению, дешевые же модели могут окончательно выйти из строя. Для того, чтобы обеспечить достойное функционирование сплит-систем на десятилетия, вам придется производить их техническое обслуживание в сроки, указанные изготовителем.



Почему же так требовательны к постоянному обслуживанию сплит-системы? Как известно, кондиционеры данной системы функционируют за счет 2-х блоков: внешнего и внутреннего. Внутренний блок системы служит испарителем. Он конструктивно состоит из таких основных частей, как радиатор и вентилятор. Во внешнем блоке кроме указанных выше элементов еще присутствует компрессор. Этот блок называется конденсатором. Во время работы сплит-системы по медным трубкам производится циркуляция жидкости, состоящей из фреона R22 и небольшого количества компрессорного масла. Давление жидкости в работающем кондиционере составляет порядка 15-ти атмосфер. Каковы же основные причины отказов и выхода из строя кондиционеров данного типа?



Засорение фильтров внутреннего блока



Фильтры внутреннего блока кондиционеров состоят из мелкой металлической сетки, через которую производится забор воздуха. Они располагаются за передней панелью и служат для удержания пыли, имеющейся в воздухе. Задача такого фильтра охранять от пыли людей, находящихся в комнате, а также защищать от загрязнения радиатор блока. Если провести сравнение работы кондиционера с пылесосом, то можно считать его фильтры пылесборниками. Поэтому, для обеспечения эффективной работы кондиционера, необходимо не реже чем один раз в месяц производить очистку фильтров. Очистка фильтров кондиционера осуществляется их полосканием в теплой воде и последующей сушкой.



Загрязненный фильтр не позволяет обеспечить полноценный обдув радиатора внутреннего блока, в результате значительно снижается эффективность охлаждения воздуха, циркулируемого в комнате. В этом случае, так же, может нарушиться теплообменный процесс сплит-системы, что приведет обмерзанию трубок или появлению конденсата на них. Сильное загрязнение фильтра часто приводит к закупориванию дренажной системы, а также к образованию отложений на пластинках радиатора, которые не удается удалить обычными моющими средствами.



Необходимо сказать, что чистка фильтров не входит в перечень работ гарантийного обслуживания. В Руководстве по эксплуатации довольно подробно описывается процесс снятия, промывки и последующей установки фильтра, что предполагает выполнение данной операции потребителями.



Утечка фреона



Еще одной причиной отключения аппарата или не эффективной работы системы кондиционирования воздуха можно назвать утечку охлаждающей жидкости. Утечка хладагена может быть вызвана небрежным монтажом или дефектами элементов кондиционера. Кроме того, существует понятие «нормируемой» утечки, которая предполагает уменьшение охлаждающей жидкости не более 6-8% в год. В результате утечек фреона резко снижается эффективность работы кондиционера и, в какой-то момент, он вообще может превратиться в обычный вентилятор. Кроме того, при вытекании жидкости из системы возможно заклинивание компрессора, вызванное его перегревом. И это притом, что стоимость покупки и установки компрессора составляет не менее, а для некоторых моделей и более половины нового кондиционера. Для того чтобы избежать всех этих неприятностей, рекомендуется производить дозаправку кондиционера не реже чем через 1,5-2 года, а также в случае снижения эффективности его работы.



Если кондиционер включается, реагирует на подаваемые команды, но при этом не хочет охлаждать воздух в комнате или его охлаждение происходит слишком медленно, будьте уверены в том, что сплит-система требует дозаправки фреоном. Внешними признаками уменьшения хладагена в системе могут быть обледенение штуцерных соединений на наружном блоке кондиционера, либо образование на медных трубках инея. В данном случае нужно незамедлительно выключить кондиционер и пригласить специалиста из обслуживающей сервисной службы.



Работа кондиционера в зимнее время



Необходимо обратить еще на некоторую особенность бытовых кондиционеров. Кондиционеры, которые завозятся в Россию, адаптированы для работы в Европе и Азии, точнее на японских островах. Что это означает? Диапазон температур работы данных устройств, который обычно указан в инструкции по эксплуатации, составляет от -7⁰С до +45⁰С, в остальное время года в нашей стране используют тепловое отопительное оборудование. Отличие составляют более дорогие модели кондиционеров DeLonghi и некоторых других производителей. Стоимость таких сплит-систем на 150-200$ выше обычных. Если у вас имеется потребность в эксплуатации таких кондиционеров, советуем обратиться за консультацией по их выбору у продавца. Сразу хочется отметить, что кондиционеры, работающие при низких температурах (до -20⁰С) потребляют на 25-30% больше электроэнергии.



Каковы же проблемы, возникающие при использовании неадаптированного кондиционера в зимнее время, при минусовых температурах наружного воздуха? Во-первых, из-за низких температур замерзает конденсат в дренажной системе, образуется дренажная пробка. Это ведет к тому, что вода не может течь через дренажную трубку, в результате чего она может выливаться из внутреннего блока прямо в квартиру. Во-вторых, производительность кондиционера в данном случае значительно снижается, что увеличивает продолжительность непрерывной работы компрессора и снижает его ресурс.



Адаптировать сплит-систему к работе в зимних условиях можно установкой дополнительного устройства, называемого подогревателем картера, регулятором оборотов вентилятора и системы «теплый» дренаж.



Чтобы ваш кондиционер эффективно работал, отведенный изготовителем срок (10-12лет) необходимо придерживаться рекомендаций, которые записаны производителем в Руководстве по эксплуатации, а также выполнять следующие советы:

- не реже одного раза в месяц необходимо производить очистку от пыли фильтров внутреннего блока сплит-системы;

- не реже одного раза в год (желательно в теплое время года) производить проверку давления хладагена и его дозаправку, пользуясь услугами только специализированных сервисных служб;

- при обнаружении внешних признаков нарушения системы кондиционирования (обледенение мест соединений трубопроводов), а также в случае фиксирования снижения эффективности работы кондиционера, немедленно отключить кондиционер от источника напряжения и вызвать специалистов сервисной службы;

- не эксплуатировать кондиционер при температурах наружного воздуха ниже -7⁰С, если он не адаптирован к работе в данных условиях. хладагена и его дозаправку, пользуясь услугами только специализированных сервисных служб;

- при обнаружении внешних признаков нарушения системы кондиционирования (обледенение мест соединений трубопроводов), а также в случае фиксирования снижения эффективности работы кондиционера, немедленно отключить кондиционер от источника напряжения и вызвать специалистов сервисной службы;

- не эксплуатировать кондиционер при температурах наружного воздуха ниже -7⁰С, если он не адаптирован к работе в данных условиях.