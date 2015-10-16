Начинающие трейдеры узнают о свопе далеко не сразу, а когда рядом с этим показателем начинает образовываться внушительный минус. Что же это за таинственный индикатор, и почему он заставляет нас нести убытки? Ответы на все эти вопросы вы найдете в данной статье. Как образуется своп? Основное правило рынка Форекс заключается в фактической передаче торговой валюты покупателю на следующие сутки. Но если ордер остается открытым, брокер берет на себя обязательство закрыть его самостоятельно, чтобы завершить все взаиморасчеты с участниками рынка. В начале следующих торговых суток происходит открытие идентичного ордера. За подобную операцию взимается определенная плата, которая и называется свопом. Своп как операция Чтобы понять суть термина «своп», необходимо знать, как образуется прибыль или убыток в процессе торговли валютными парами. Открытие сделки предполагает покупку одной валюты, и продажу другой. Так как торговля осуществляется не наличными средствами, а виртуальными, то покупаемая валюта условно кладется на депозит, а продаваемая – берется в кредит. Разумеется, за оказание таких услуг рынок начисляет свой процент, который взимается со средств трейдера. Поскольку время существования той или иной сделки заранее не известно, начисление производится при переносе открытой позиции на следующий операционный день. Начисление свопа на счет или его списание со счета зависит от соотношения кредитной и депозитной ставки. Если первая больше второй, тогда своп является отрицательным и снимается со средств трейдера. Если же меньше – начисляется (положительный своп). Таким образом, на данной разнице можно зарабатывать, но об этом поговорим немного позже. Совершенно справедливо возникает вопрос, как образуется прибыль или убыток, если сделка закрывается и сразу же открывается? Все дело в комиссии, которая устанавливается Центральными банками тех стран, валютами которых вы торгуете. Для каждой валютной пары она разная. Кстати дополнительная комиссия может сниматься и самим брокером за перенос сделки на следующие сутки. Как из этого получить прибыль? Опытными трейдерами была разработана особая стратегия заработка на свопе. Суть заключается в долгосрочной открытой сделке, которая может не закрываться неделями, месяцами и даже годами. Как вы думаете, какая сделка будет приносить максимальный доход? Правильно, валютная пара которой будет иметь самую большую разницу процентных ставок. Разумеется, такая стратегия работает при условии стабильной экономической ситуации в странах, валютами которых вы торгуете. При серьезных изменениях вы будете нести значительные убытки. Если вас понравился материал, читайте еще.