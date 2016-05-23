Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Светодиодная лента как лучший вид осветительного прибора

Светодиодная лента как лучший вид осветительного прибора

Светодиодная лента       Осветительные элементы в современной жизни человека занимают одну из ведущих ролей, поскольку для активной жизнедеятельности свет нужен круглосуточно: для отдыха и работы, развлечений и домашнего обихода. Невозможно представить мир без искусственных элементов освещения – фонарей, лампочек, люстр, светильников, элементов подсветки машин, витрин, матриц смартфонов, телевизоров, планшетов, ноутбуков и т.п. Эволюция осветительных приборов прошла длительный этап становления: в течение полутора веков изобретение Эдисона с вольфрамовой нитью накаливания трансформировалось с улучшениями в сторону меньшего использования энергоресурсов и минимизации потерь электричества при высокой производительности. На первых порах это были натриевые и фосфорные лампы, довольно опасные для здоровья, однако со временем лампы все более улучшались – были изобретены галогеновые и люминесцентные технологии, более эргономичные и мощные. Последней и наиболее совершенной технологией производства света стала светодиодная, основу которой складывают небольшие кристаллы, которые фиксируются на печатной плате. Именно такая форма светодиодов и их размер позволили в итоге изобрести светодиодную ленту - принципиально новую форму источника освещения.

Чем является диодная лента?

Форма нового осветительного прибора была принципиально новой – гибкая печатная металлическая плата длиной до пяти метров, на которую нанесены кристаллы-светодиоды. Она шириной до двух сантиметров и толщиной до трех миллиметров. Светодиодное освещение в девять раз более экономное, чем ламп накаливания, на 30-40% меньше потребляют, чем люминесцентные и галогеновые. При этом диодная лента, в отличие от лампы, дает не централизованный поток света, а более мягкий, приглушенный, который распространяется равномерно и максимально приближенный к естественному.

На печатной плате, помимо светодиодов, расположены также медные дорожки-полупроводники. Практически все ленты работают от низкого напряжения 4,8, 12 или 24 вольта постоянного тока, поэтому для их успешной эксплуатации обязательно подключать в цепь блок питания, который выступает в качестве трансформатора напряжения и защищает светодиоды и не дает искажения освещения.

Где купить светодиодную ленту?

В Украине множество точек и заведений, в которых можно купить светодиодную ленту в широком ассортименте. Другой вопрос – адекватное соотношение качества и стоимости. Кроме того, важнейшим аспектом при приобретении светодиодной ленты является срок ее гарантийного обслуживания и срок эксплуатации, которые зависят от класса использованных при производстве изделия материалов.

Наиболее оптимальная стоимость на качественные заводские световые полоски со светодиодами представлена на сайте известного и одного из наиболее популярных среди украинцев интернет-магазина по реализации светодиодной продукции лучших производителей мира компании LEDMAFIA.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения23.05.2016
Количество просмотров64
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32986
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA