Светодиодная лента как лучший вид осветительного прибора Осветительные элементы в современной жизни человека занимают одну из ведущих ролей, поскольку для активной жизнедеятельности свет нужен круглосуточно: для отдыха и работы, развлечений и домашнего обихода. Невозможно представить мир без искусственных элементов освещения – фонарей, лампочек, люстр, светильников, элементов подсветки машин, витрин, матриц смартфонов, телевизоров, планшетов, ноутбуков и т.п. Эволюция осветительных приборов прошла длительный этап становления: в течение полутора веков изобретение Эдисона с вольфрамовой нитью накаливания трансформировалось с улучшениями в сторону меньшего использования энергоресурсов и минимизации потерь электричества при высокой производительности. На первых порах это были натриевые и фосфорные лампы, довольно опасные для здоровья, однако со временем лампы все более улучшались – были изобретены галогеновые и люминесцентные технологии, более эргономичные и мощные. Последней и наиболее совершенной технологией производства света стала светодиодная, основу которой складывают небольшие кристаллы, которые фиксируются на печатной плате. Именно такая форма светодиодов и их размер позволили в итоге изобрести светодиодную ленту - принципиально новую форму источника освещения. Чем является диодная лента? Форма нового осветительного прибора была принципиально новой – гибкая печатная металлическая плата длиной до пяти метров, на которую нанесены кристаллы-светодиоды. Она шириной до двух сантиметров и толщиной до трех миллиметров. Светодиодное освещение в девять раз более экономное, чем ламп накаливания, на 30-40% меньше потребляют, чем люминесцентные и галогеновые. При этом диодная лента, в отличие от лампы, дает не централизованный поток света, а более мягкий, приглушенный, который распространяется равномерно и максимально приближенный к естественному. На печатной плате, помимо светодиодов, расположены также медные дорожки-полупроводники. Практически все ленты работают от низкого напряжения 4,8, 12 или 24 вольта постоянного тока, поэтому для их успешной эксплуатации обязательно подключать в цепь блок питания, который выступает в качестве трансформатора напряжения и защищает светодиоды и не дает искажения освещения. Где купить светодиодную ленту? В Украине множество точек и заведений, в которых можно купить светодиодную ленту в широком ассортименте. Другой вопрос – адекватное соотношение качества и стоимости. Кроме того, важнейшим аспектом при приобретении светодиодной ленты является срок ее гарантийного обслуживания и срок эксплуатации, которые зависят от класса использованных при производстве изделия материалов. Наиболее оптимальная стоимость на качественные заводские световые полоски со светодиодами представлена на сайте известного и одного из наиболее популярных среди украинцев интернет-магазина по реализации светодиодной продукции лучших производителей мира компании LEDMAFIA.