Светодиодная лента 3528: дешево купить и красиво оформить интерьер В творческом порыве вы желаете создать удивительный интерьер собственной квартиры? Хотите преобразить свой ресторан и сотворить чудесный уголок? Вас прельщает уникальный дизайн с игрой света и теней, и вы хотите воплотить его в жизнь? Вы сделали правильный выбор, когда решили купить светодиодную ленту 3528. Она предназначена именно для закрытых помещений (значит не надо переплачивать за герметизацию). Гибкая, легко укладывается, повторяет изгибы и впадины мест, которые вы выбрали для подсветки. Изготовлена на печатной основе с нанесенным специальным клеем «3М» и защитной бумажной полосой. Поэтому монтаж не представляет никаких трудностей. Требуется аккуратно отсоединить бумагу и легким движением руки, слегка придавливая, приклеить. Особенно осторожно необходимо отнестись к углам, чтобы не порвать основу. Светодиодная лента 3528 поставляется в рулонах по 5 метров. По мере необходимости, можно отрезать небольшие кусочки (не менее 5 см), на которых установлены 3 диода. Место разреза обозначено прямой линией с нарисованными ножницами. Для работы светодиодной ленты 3528 требуется всего 12 вольт. Угол рассеянного света 120 градусов, что идеально подходит для декоративного оформления. Как и все диоды, эта лента имеет длительный период эксплуатации — 50000 часов. Простой расчет показывает, что срок ее службы продлится не менее 10 лет. Лента светодиодная 3528: применение Практическое использование в домашних условиях Многие квартиры оборудованы кладовками, вы открываете двери кладовки, и они отсекают основной свет от лампочки. То же происходит при открытии шкафа. В его глубоких отделениях помещается много, а вот видимость очень плохая. Именно в такие затемненные места так и просится подсветка. Следующее место — рабочая зона на кухне. Как правило, хозяйки стоят спиной к люстрам и затеняют пространство перед собой. Приклеивание всего полметра ленты светодиодной 3528 обеспечит комфорт при приготовлении пищи. Еще одна важная особенность диодных полос — качественная цветопередача, то есть цвет продуктов не искажается, они выглядят так же, как при естественном солнечном свете. Декоративное применение Удивительный эффект создается, если использовать ленту светодиодную 3528 для обрамления потолков, ниш, элементов барельефов и даже аквариумов. Ограничений по использованию светящихся полос нет! Они абсолютно безвредны, пожаробезопасные и не выделяют тепла. Требуется только использовать фантазию и приложить свое умение и уникальный дизайн интерьера вам будет обеспечен. LED лента: где купить Многочисленные интернет магазины предлагают на выбор разнообразный ассортимент LED лент. Как же выбрать надежного поставщика и не ошибиться. Обратите свое внимание на магазин Ledstorm. На рынке электропродукции уже с 2008 года. Удобный, понятный сайт, с возможностью online пообщаться с менеджерами, получить консультацию и сделать заказ. Оплата: наличный или безналичный расчет. Предоставляется гарантия качества на всю купленную продукцию, а также послегарантийное обслуживание.