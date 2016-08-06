Светильники Eglo: европейское качество по доступным ценам

Стильные, изящные и функциональные осветительные приборы производства австрийской компании Eglo известны и любимы покупателями во всем мире. В чем же причина такой популярности светотехники, выпущенной этим брендом?

Во-первых, это дизайнерское оформление светильников Eglo. Помимо отменного качества изделий (ведь по своей педантичности австрийцы ничуть не уступают немцам!), разработчики компании не перестают удивлять своей фантазией и креативностью, придумывая все новые и новые сочетания форм и текстур. Ежегодно весь ассортимент бренда обновляется как минимум на 20%, а в магазины по всему миру завозятся до 200 новых моделей ламп, бра и светильников.

Дизайнеры, работающие в Eglo, сделали настоящую революцию в создании хрустальных люстр, представив весьма неординарную коллекцию Drifter. В то же время невероятно красивая и элегантная коллекция Savoy продемонстрировала новый взгляд компании на всем привычную классику.

Во-вторых, это энергосберегающие технологии, которые применяются во время изготовления светильников. Европейцы много внимания уделяют охране окружающей среды и фирма Eglo не стала исключением – она все чаще принимает участие в проектах, целью которых является защита и рациональное использование природных ресурсов. Такая сознательная политика не могла не отразится на продукции бренда: на их официальном сайте вы можете увидеть счетчик расхода электроэнергии и с его помощью узнать, лампочки какого вида являются наиболее энергосберегающими и экологичными.

Еще одна инновация, представленная в каталоге компании – светильники Eglo, работающие от солнечных батареек. Этот достаточно прогрессивный тип освещения обходится совсем без электричества!

Еще одно достоинство осветительных приборов Eglo, купить которые вы можете на сайте интернет магазина светодиодного освещения Svetodom, - легкость в использовании и практичность. Качественные и надежные светильники Eglo работают на люминесцентных, галогеновых лампочках и обычных лампах накаливания, поэтому, при необходимости, заменить их не составит труда. В случае же, когда светильник имеет патрон нестандартной формы, к нему всегда прилагается подходящая лампочка. Приобретая светильник Eglo, вы всегда сможете дополнительно заказать соответствующий отражатель.

Помните – выбирая светильники Eglo, вы выбираете качество и элегантность!