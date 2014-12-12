Свадебный торт: как выбрать самый лучший десерт

Для свадьбы традиционно выбирается самый красивый, самый изящный и самый вкусный торт. Но как же трудно выбрать такой десерт среди огромного разнообразия сладостей, стоящих на прилавке! Молодожены обычно хотят, чтобы их свадебный торт отличался от всех остальных, и часто заказывают этот десерт у профессиональных кондитеров, способных создать по-настоящему удивительные шедевры. Простота – лучший друг красоты В некоторых случаях, в процессе изготовления свадебного торта следует руководствоваться лишь одним принципом – лаконичностью. Интересно, что обыкновенный и, казалось бы, простой десерт иногда может выглядеть не менее оригинально, чем самый уникальный кулинарный шедевр. Обычно молодоженами выбирается основной цвет сладкого блюда, затем происходит согласование того, каким будет торт – одноярусным или многоярусным. После чего кондитеры приступают к созданию десерта. Если вы хотите удивить гостей, вы можете заказать однотонный торт строгой формы. На таком кулинарном шедевре могут отсутствовать цветочки, бантики, ленточки и т.д. Идея будет заключаться в минимализме, и подобное угощение точно привлечет внимание гостей. Можно заказать свадебный торт (Киев) здесь http://sladkopuziki.com.ua/category/wedding/, в тон платья невесты, а можно оформить его таким образом, чтобы декор сладкого десерта перекликался со свадебным букетом. Сладкое произведение искусства Опытный кондитер может из обычного торта сделать настоящую скульптуру. Профессиональные пекари способны из куска теста и сладкой начинки создать десерт, который будет не просто изысканным на вкус, но и неповторимым по своему внешнему виду. В качестве декорации могут быть использованы цветочки, листики, различные завитушки из марципана, мармелада или сладкой мастики. Специалисты смогут изготовить фигурки жениха и невесты, которые идеально будут смотреться на самой верхушке торта. Очень интересно выглядят тематические торты, отражающие интересы и стремления молодой пары. Заядлые путешественники могут заказать десерт в виде глобуса или дорожного чемодана, музыканты и меломаны – в виде гитары или скрипки, автолюбители – в виде раритетной машины. Если вы закажете свадебный торт (Киев) здесь - http://sladkopuziki.com.ua/category/wedding/, гости будут в восхищении от того, насколько искусно он сделан, а вкус этого десерта понравится даже тем, кто равнодушен к сладостям.