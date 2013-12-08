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Свадебные платья в Одессе

​Свадьба. Одно лишь упоминание этого слова будоражит воображение девушек... Где провести церемонию? Где заказать торт? Где купить платья в Одессе ? Тамада... Музыка... Всяких организационных моментов очень много, но есть один вопрос к которому девушки относятся особенно ревностно- это выбор свадебного платья! Дизайнеры каждый сезон создают новые коллекции, тем самым обновляя моду чуть ли не главного атрибута свадьбы. Об этом и поговорим! Справедливости ради, должна сказать, что богиней свадебного платья в мировой моде считается Вера Вонг. Дизайнер с 20ти летним опытом в создании волшебных творений свадебной моды. В ее коллекциях можно найти все, что пожелает невеста, от приталенных атласных силуэтов, до объемных классических водопадов с органзы и тюля. Но в большинстве своем это сдержанные образы, я бы даже сказала естественные и мечтательные!

Но есть еще, на мой взгляд, поистине гуру свадебных платьев. Это Эли Сааб - ливанский всемирно известный дизайнер. Его модели невозможно ни с чем спутать. Они роскошны, шикарная отделка ткани, кружево, драпировка - при этом ни намека на излишество! Это само воплощение женственности, элегантности и очарования!

Но что ни говори, каждая девушка индивидуальна. И что бы ни диктовала нам мода, девушка должна понять, что ей идет, не каждое платье, даже от именитых дизайнеров, сможет смотреться выигрышно, главное, что бы оно подчеркивало Вашу индивидуальность!

Категория Интересное
Дата размещения08.12.2013
Количество просмотров491
Статью добавил пользователь admin
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