Свадебные платья в Одессе

​Свадьба. Одно лишь упоминание этого слова будоражит воображение девушек... Где провести церемонию? Где заказать торт? Где купить платья в Одессе ? Тамада... Музыка... Всяких организационных моментов очень много, но есть один вопрос к которому девушки относятся особенно ревностно- это выбор свадебного платья! Дизайнеры каждый сезон создают новые коллекции, тем самым обновляя моду чуть ли не главного атрибута свадьбы. Об этом и поговорим! Справедливости ради, должна сказать, что богиней свадебного платья в мировой моде считается Вера Вонг. Дизайнер с 20ти летним опытом в создании волшебных творений свадебной моды. В ее коллекциях можно найти все, что пожелает невеста, от приталенных атласных силуэтов, до объемных классических водопадов с органзы и тюля. Но в большинстве своем это сдержанные образы, я бы даже сказала естественные и мечтательные! Но есть еще, на мой взгляд, поистине гуру свадебных платьев. Это Эли Сааб - ливанский всемирно известный дизайнер. Его модели невозможно ни с чем спутать. Они роскошны, шикарная отделка ткани, кружево, драпировка - при этом ни намека на излишество! Это само воплощение женственности, элегантности и очарования! Но что ни говори, каждая девушка индивидуальна. И что бы ни диктовала нам мода, девушка должна понять, что ей идет, не каждое платье, даже от именитых дизайнеров, сможет смотреться выигрышно, главное, что бы оно подчеркивало Вашу индивидуальность!