При возведении зданий на сложных грунтах, отличающихся низкой несущей способностью, часто используют фундамент на буронабивных сваях. В большинстве случаев этот вариант является единственно возможным, поскольку он подходит для всех территорий, даже для тех, где вечная мерзлота. Для данного типа основания практически нет ограничений. Его создание может производиться практически везде, например, фундамент на торфе, глине и пр.

Суть свайного фундамента заключается в поиске того слоя грунта, который сможет нести нагрузку от сооружения. Он может залегать на различной глубине, поэтому длина свай варьируется в широком диапазоне.

Главная задача свай — передать нагрузку на этот слой. Учитывая ответственность данных элементов, к этим конструкциям выдвигаются очень высокие требования. Они обязаны выдерживать большие вертикальные нагрузки, которые создаются весом здания и содержимым в нем, и горизонтальные сдвигающие нагрузки, обусловленные возможным смещением почвы.

Буронабивной фундамент относится к технологичным конструкциям. Поэтому, сегодня он все чаще используется при строительстве загородных домов. Сказать, что технология обустройства свайных фундаментов сложная, нельзя. Но, он требует специальной подготовки, знания многих тонкостей, опыта. Так, серьезные трудности могут начаться на стадии подготовительных работ, где необходимо определить глубину залегания несущего слоя почвы с нужными характеристиками. Провести этот этап правильно способны только специалисты.

Только после определения глубины будущей скважины можно переходить непосредственно к процессу бурения. Последний может проводиться вручную (специальным ручным буром) либо с применением спецтехники. Число необходимых свай определяется расчетным путем, где исходными данными считаются вес сооружения и характеристики грунта.

Еще одним немаловажным этапом создания фундамента на буронабивных сваях выступает обустройство опалубки. Наиболее удобным вариантом считается создание опалубки из рубероида. Так, при помощи листов рубероида изготавливается труба, диаметр которой меньше диаметра скважины. Снаружи труба обматывается проволокой. Конечно, залить фундамент можно без опалубки, однако специалисты не рекомендуют этого делать. Жидкая бетонная смесь может впитываться в почву около скважины, что значительно снижает прочностные показатели сваи.

Заливка бетона в полученную скважину является завершающим этапом. Желательно процесс производить с виброусадкой, сам же бетон должен заливаться порционно.