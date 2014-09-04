Супер скоронсные машинки на радиоупрвлении

​Дрифтом называют искусство проноситься через повороты, не замечая их. Для дрифтования необходимо обучиться навыкам управляемого заноса. Стоит отметить, что данный вид гонок покорил мировые гоночные трассы лишь около 25 лет назад. Практически с момента своего появления, он начал собирать десятки тысяч поклонников, которые, разинув рот, наблюдали за восхитительным действом – ревущими двигателями мощных машин, дымящимися от трения с асфальтным покрытием шинами

Дрифт вошел в основу огромного количества компьютерных игр, фильмов. Безусловно, производители игрушек, в частности – радиоуправляемых, не могли упустить из поля зрения такой популярный вид гонок. И, с того момента, началось победное шествие машин для дрифта по всей планете.

Чувствовать себя, словно реальный автогонщик , испытывая при этом непередаваемые ощущения, подвластные лишь профессионалам – нетрудно даже в домашних условиях. Все, что требуется для этого – приобрести машины для дрифта на радиоуправлении.

Никто не станет спорить с утверждением, что дрифт является поистине захватывающим действом. Наблюдать, как суперкар скользит в прекрасно управляемых заносах, можно без конца. Тайна востребованности данного занятия зрительской аудиторией весьма простой, ведь дрифт предоставляет возможность чувствовать выплеск адреналина, демонстрировать супер-навыки по части управления машиной, а также балансировать практически на грани физических законов.

Поэтому, радиоуправляемые суперкары, вне всяких сомнений, западут в душу представителям мужского пола – как детям, так и взрослым, буквально с первой секунды. Да и многие представительницы прекрасной половины – также в восторге от подобных игрушек и мечтают купить дрифт машинку на радиоуправлении.

Они представляют из себя полноприводный механизм. Кузов таких моделей производится из прочных и практически не подвергаемых деформациям сортов пластмассы. Еще одно отличие данных машинок в том, что их колесики имеют пластиковый обод. За счет этого дрифт-машины совершенно не скользят даже на самых высоких скоростях. А энергия, нужная для разгона и движения, извлекается, как правило, из электродвигателя. Допускается использование дрифт-машин внутри помещений. В сравнении со стандартными машинками на р/у, они отличаются прекрасной маневренностью на высоких скоростях.

Можно устраивать увлекательные гонки – как со своим друзьями, так и с родителями или близкими. Позитив гарантирован!