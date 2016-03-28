Стратегии маркетинга в социальных сетях: как сохранять Ваше содержание новым Хранение содержания, нового и захватывающего на Ваших социальных средних маркетинговых страницах, требует, чтобы осторожная мысль и креативность заинтересовали людей Вашим бизнесом. Но привлечение большего количества последователей, у которых нет намерения, когда-либо покупать Ваш продукт или обслуживание, не служит никакой полезной цели. Вот почему Вы должны оживить свое содержание с целью получения большего количества последователей, которые являются идеальными клиентами для Ваших продуктов или услуг. Предложите соглашение Люди любят соглашение, поэтому сохраняйте покупателей заинтересованными Вашим продуктом или услугами, предлагая специальную акцию. Свяжите продвижение непосредственно с Вашим страницам в социальных медиа, чтобы сделать, его более соблазнительным, такие как предложение секретного кода для Ваших клиентов, который при регистрации предполагает скидки на продукт или услугу, которую они покупают в тот день. Независимо от того, что имеет дело, Вы предлагаете, заставляя человека рассказать секретный код или сказать Вам, на какой странице социальных медиа они видели продвижение, Вы можете отследить, насколько эффективны Ваши посты при введении продаж. Заинтересуйте читателей по-разному Не все читатели хотят видеть почту после прочитаного прямого текста. Так, добавьте фотографии, связанные с клиентами, использующими Ваш продукт или обслуживание. Добавьте видео, демонстрирующие, как использовать Ваш продукт или покажите видео клиентов, которые говорят о том, как Ваше обслуживание выполняет потребность. Добавьте видео в свой блог или на свою страницу. Станьте личными Вместо того, чтобы создать формальные деловые регистрации, назначьте кого-то в своем бизнесе писать посты с более личной, первоклассной точки зрения. Останьтесь на постах, выровненных с Вашим корпоративным брендингом, ценностями и миссией, но поощрите юмор и привлекательное содержание, которое показывает личную сторону Вашего бизнеса. Ищите забавные фотографии в базах данных изображений, которые Вы можете использовать в своих регистрациях, чтобы сохранять содержание новым и интересным. Добавьте юмор, когда это возможно, чтобы показать, что Ваш бизнес доступен всем и поощряйте людей разделять посты на своей странице. Обратитесь в маркетинговое агентство, чтобы подобрать лучший способ общения с Вашими потенциальными клиентами.