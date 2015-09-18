Страхование сегодня - прекрасная жизнь завтра

Cсовременный рынок страхования, на сегодня, представлен множественным выбором компаний, предоставляющих большой перечень страховых услуг. Что собой представляет процесс страхования? Это договорные отношения сторон, одна из которых является страховщиком, а другая – страхуемым. Чтобы получить качественные услуги страхования, нужно вести сотрудничество с профессиональными компаниями – страховщиками. Как не ошибиться в выборе? Первый шаг - воспользоваться интернетом, для изучения и сравнения нескольких пакетов страхования, различных страховщиков. Поинтересоваться репутаций компании, то есть информацией о количестве выплат или невыплат страховых сумм, о сроках погашения, о судебных конфликтах, если таковы есть в наличии. Разобравшись, обязательно можно найти компанию http://ugic.com.ua/ru/ которая станет надежным компаньоном . А это гарантия финансовой защиты от всякого рода неприятностей. Страхование здоровья – важный момент вашей жизни. Есть понятия, которые неподвластны денежному эквиваленту. Это жизнь человека и его здоровье. Беспокойство за себя и своих родных, приводит многих в страховую компанию. Страхование жизни человека дает возможность получения финансовой компенсации при утрате кормильца, здоровья, или по достижению определенного возраста. Этот вид страхования способен обезопасить человека от потери здоровья вследствие несчастного случая. Данная страховка не заключается с людьми, болеющими онкологическими заболеваниями, ВИЧ инфекцией, находящимися в диспансерах туберкулезных или психиатрических. На стоимость страховки влияют следующие показатели: профессии застрахованного лица, наличием спортивных дисциплин, размером страховой суммы, сроком договора и порядком оплаты страховых взносов, региональным показателем для действующего договора. Страхование жизни и здоровья от несчастного случая подразделяется на несколько программ: рисковая - когда человеку обязаны выплатить страховую выплату при возникновения страхового случая. Если таковой не произошел, то деньги не возвращаются. Накопительная программа предусматривает выплату страховой суммы в независимости от наступления страховых рисков. Еще плюс к этому и выплата гарантированной доходности компании. Каждый, из нас может разобраться какой вид страхования тут будет выгодным и оптимальным для него, обратившись в страховую компанию.