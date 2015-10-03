Столы с холодильными камерами для предприятий питания

Предпринимателям, которые занимаются бизнесом в сфере общественного питания, отлично известно, что подобрать подходящее кухонное оборудование для своих заведений бывает очень непросто. Основная проблема заключается в небольших площадях кухонь, на которых нужно разместить все необходимые для приготовления пищи и оперативного хранения ее ингредиентов устройства, и при этом обеспечить достаточное пространство для работы поваров. Сделать это наиболее оптимальным образом можно, используя холодильные и морозильные столы, которые в широком ассортименте и по доступным ценам предлагает компания «Рест-Сервис». Сфера применения холодильных и морозильных столов Данное оборудование предназначено для профессионального использования в кафе, ресторанах, столовых. Также их широко используют и на кухнях бистро, пиццерий, закусочных, предлагающих своим клиентам широкий ассортимент свежайших блюд собственного приготовления. Основные характеристики и преимущества оборудования Современные холодильные столы представляют собой универсальное и компактное кухонное оборудование, которое, по сути дела, совмещает в себе охлаждаемую камеру и рабочую поверхность для разделки продуктов и приготовления различных блюд. Профессионалы классифицируют их по такому параметру, как температура хранения, и поэтому подразделяют их на среднетемпературные (от -2°С до +10 °С) и низкотемпературные (от -12°С до -18°С). Еще одной важной характеристикой этого кухонного оборудования является материал изготовления. Чаще всего таковым является пищевая нержавеющая сталь, однако встречаются и такие, у которых для столешниц используется натуральный камень (гранит или мрамор), или же полипропилен, как более дешевый вариант. У некоторых столов морозильных и холодильных на их рабочих поверхностях наличествуют углубления, по своим размерам полностью соответствующие габаритам стандартных гастроемкостей. Что касается столешниц, то они часто имеют по своему периметру невысокие бортики. Такая конструкция позволяет избежать просыпания разделываемых продуктов на пол. Кроме того, есть модели, у которых поддерживается определенная температура рабочей поверхности. Это очень удобно, например, кондитерам: шоколад и крем при работе на таких холодных плоскостях не тает и не растекается. Многие столы холодильные оборудуются выдвижными ящиками. Это существенно ускоряет процесс приготовления блюд, поскольку такая конструкция позволяет поварам доставать все хранящиеся продукты гораздо быстрее, чем из холодильников со стандартными распашными дверями. При этом не приходится отходить от рабочего места и тратить на это драгоценное время. В таких столах сами агрегаты могут располагаться как в нижней, так и в боковых их частях. В первом случае производителям удается существенно снизить габариты оборудования, а во втором — увеличить полезный объем камеры. Для обеспечения надежной теплоизоляции во всех современных холодильных и морозильных столах используется пенополиуретан. Благодаря этому их можно применять даже в условиях горячих цехов. Как правильно выбрать холодильный и морозильный стол? При выборе этого оборудования имеет смысл обратить особое внимание на следующие параметры: Габаритные размеры;

Рабочая температура;

Материал и конструкция рабочей поверхности Подобрать наиболее подходящий морозильный или холодильный стол можно в компании «Рест-Сервис». Это, а также многое другое профессиональное кухонное оборудование представлено у нас в очень широком ассортименте и по наиболее оптимальным ценам. На всю технику (которая, кстати, производится известными и авторитетными компаниями) предоставляется полноценная фирменная гарантия.