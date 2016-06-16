Старт-кабели: если нет зарядки под рукой...

Ситуаций, когда разрядилась АКБ – не счесть. Чаще всего причиной разрядки является загородная поездка летом. Включенная на целый день автомагнитола, работа кондиционера или салонного вентилятора, включенный ночью свет фар и другие факторы приводят к тому, что аккумулятор «садится». Естественно, что в полевых условиях зарядить его попросту невозможно – неоткуда. Что же делать в данном случае? Здесь спасет такое устройство, как старт-кабель. Благодаря ему, можно «прикурить» АКБ от аккумулятора другой машины. Ввиду этого, устройство и получило второе свое название – прикуриватель. Особенности старт-кабелей Кабель представляет собой устройство, состоящее из двух изолированных кабелей с зажимными фиксаторами на концах. В магазинах представлен довольно широкий ассортимент данных приборов. Однако далеко не все из них действительно подходят для «прикуривания». То есть, они, конечно, предназначаются для этого, но качество изготовления и другие характеристики не соответствуют требуемым. При выборе следует обращать внимание, прежде всего, на изоляцию. Через кабель при прикуривании проходит ток большой силы, соответственно, должна быть максимальная безопасность для водителя. Кроме того, изоляционный материал должен обладать морозостойкостью, иначе быстро потрескается и сделает использование устройства опасным. В идеале – изоляция толстая и довольно эластичная. Величина диаметра говорит о том, какую нагрузку способен выдержать старт-кабель. Вообще, производители указывают на упаковке номинальные и максимальные значения. Правда, в случае с дешевыми устройствами, этот показатель может не соответствовать. Также о величине нагрузки может говорить и длина кабеля. Чем больше длина – тем больше нагрузка, выдерживаемая прикуривателем. Для мощных автомобилей средняя длина старт-кабеля может достигать до 4 метров. Но даже при маломощном моторе длины кабеля должно хватать, чтобы дотянуть его до другого автомобиля. Не менее важно качество зажимных фиксаторов. В зависимости от материала, они могут быть стальными или медными. Они также покрываются изоляционным материалом для повышения уровня безопасности. Как правило, в дешевых устройствах фиксаторы считаются слабым местом, что еще раз говорит о том, что экономить в данном случае не стоит. Изоляция зажимов бывает двух типов – накладная и стационарная. Идеальным решением является фиксатор, изолированный при помощи пластика или резины. При этом рукоятки должны быть нормальной длины, не слишком короткие. К тому же зажимы должны хорошо фиксироваться на клеммах, так как если один из них соскочит – не избежать короткого замыкания.