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Спортсмены Приазовья

Спортсмены Приазовья

Приазовье является буквально сердцем силовых видов спорта, поэтому там чуть ли не ежегодно кто-нибудь да получит карточку мастера спорта международного класса. Интересующиеся люди наверно слышали про таких спортсменов, как Евгений Ярымбаш, Владислав Черный, Евгений Святенко и многих других. Что же отличает Приазовье от всех остальных мест? Что делает это место столь плодородным для чемпионов? Возможно, это связано со стыком Украины и России, ведь, сила двух славянских народов в единстве. События недавних лет, гражданская война и те ужасы, которые она породила, не прошли незамеченными ни для Украины, ни для России, а проигравшими, как всегда, остались обычные люди, которые просто хотели жить, любить и созидать. В этом плане Приазовье выгодно отличается от других регионов, поскольку здесь, на человеческом уровне, всегда царила дружба, взаимовыручка и порядок.

Это духовное состояние породило особенную школу пауэрлифтинга, тяжелой атлетики и культуризма, благодаря который спортсмены Приазовья демонстрируют невероятные успехи и результаты на чемпионатах. Секрет некоторых спортсменов заключается в необычном способе построения циклов, а именно включения в подготовку силовых циклов для бодибилдинга. Пауэрлифтеры используют так же и объемные программы тренировок на массу между силовыми циклами, чтобы восстановиться, но они являются как бы переходными фазами, которые помогают поддержать мышечный тонус прежде, чем атлет выйдет на новый уровень нагрузок.

С другой стороны, в систему подготовки начинают внедрять и методологические указания, разработанные Дмитрием Головинским, благодаря чему этап «прокачки» удается существенно сократить, вследствие чего, атлет быстрее наращивает силовые показатели. Здесь важно определить и понять, на что способен именно ваш организм, поскольку применять более сложную программу тренировок, не убедившись в том, что вы её выдержите, не разумно. Лучше медленно подниматься вверх, чем побежать в гору и скатиться вниз! Именно поэтому всем молодым и амбициозным спортсменам рекомендуется применять более щадящие режимы тренинга, а уже потом, с приобретением опыта, можно пробовать более сложные и тяжелые тренировочные программы. Этот принцип осторожности и разнообразия тренировочных принципов и стал визитной карточкой спортсменов Приазовья.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения22.03.2016
Количество просмотров51
Статью добавил пользователь admin
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