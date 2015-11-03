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Спільні покупки (СП) в Україні - це чудова можливість, навіть не виходячи з дому, набувати і замовляти найрізноманітніші товари за оптовими цінами, минаючи націнки як роздрібних, так і оптових продавців. СП базується на об'єднанні групи, зацікавлених у купівлі деяких товарів безпосередньо у виробника, осіб.
Спільні покупки (СП) в Україні проводяться для того, щоб уникнути численних накруток посередників. Таким способом можна купувати товари дешевше, ніж у супермаркетах і магазинах, оскільки продукція закуповується оптом за мінімальними цінами. Дані організації об'єднують людей, які прагнуть заощадити на придбанні звичних товарів. Організатори закупівель за свою працю беруть символічну плату, що в ні яке порівняння не йде з націнками роздрібних торгових точок.
Всім відомо, що роздрібні магазини несуть великі витрати на оплату оренди приміщення та складу, оплату різноманітних комунальних рахунків, зарплати менеджерам і касирам і так далі. Тому вони просто зобов'язані включати у вартість продукції крім прибутку ще й націнку на всі ці витрати. Часом націнка доходить до 300%.
Оптові фірми співпрацюють лише з іншими оптовими організаціями або ж роздрібними магазинами і не реалізують товари роздрібним покупцям. Якщо ж об'єднати кілька зацікавлених людей, то можна з легкістю придбати необхідний товар за мінімальною - оптовою ціною.
Спільні покупки (СП) в Україні можуть об'єднувати сотні людей з різних куточків країни, але, як правило, вони організовуються в одному населеному пункті, щоб роздача товару організатором відбувалася максимально швидко. Незважаючи на те, що часом товари доводиться чекати тижнями і можливість повернення, в разі не відповідного розміру або кольору, відсутня, багато хто все ж із задоволенням використовують цей спосіб покупок для економії сімейного бюджету.
Плюси спільних покупок (СП) в Україні:
Переваги спільних покупок вже давно оцінили молоді мами при покупці нарядів для крихт. Тепер же можна придбати найрізноманітніші товари за оптовими цінами - швидко і просто.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|03.11.2015
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|107
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|admin
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