Современное студийное оборудование для качественного освещения на bomber.com.ua

Правильное расположение источников света в каждой профессиональной студии – залог удачного результата в виде высококачественных фотографий. Хорошее студийное оборудование играет в этом первостепенную роль. От места расположения и количества источников света, от эго типа, зависит конечный результат работы. Студийное освещение может быть мягким, как на улице в облачный день – свет приглушен, основные цвета затененные. В студии такого эффекта легко добиться с помощью рассеивателей. В солнечный день свет резок, это отличный пример жесткого яркого освещения – предметы хорошо высвечены, некоторые затенены. Жесткий свет создает контрастность изображения. В фотостудии получить жесткое освещение можно очень просто, используя моноблок – вспышку или разные лампы.

Особенности и виды студийного освещения

В мире существует единая классификация студийного освещения. Производители стремятся создать новые образцы вспомогательных приборов, чтобы обеспечить качественный уровень фотографии и облегчить процесс съемки. Наша компания на bomber.com.ua предлагает современное высокотехнологичное оборудование, удобные соответствующие аксессуары для профессионалов, а также для начинающих фотографов и любителей. К вашим услугам разнообразные устройства студийного оборудования и удобные аксессуары.

От расположения света в студии, различают рисующий, заполняющий, контровый, фоновый и моделирующий типы. Рисующий или точечный — помогает сформировать четкое изображение объекта на фото, подсвечивает конкретные места и моменты. Заполняющее освещение смягчает видимые тени, уравновешивает светотень на изображении. Контровый свет подсвечивает лишь отдельные моменты, например волосы или украшения модели, контуры предметов, грани объектов, добавляет оживления в сюжет. Фоновое освещение служит исключительно для создания фона, он заполняет пространство между объектом съемки и фоном. Количество и особенности, его уровень зависят от того, где и какие установлены источники света. Фотограф может легко управлять ним, создавая определенные иллюзии и добиваясь разных эффектов. Моделирующий — в основном используют при создании бликов, подсветки темных или сильно затененных участков съемки. Обычно в его качестве применяют рассеянное освещение от небольшого источника.

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