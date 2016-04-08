Современное музыкальное оборудование

Музыкальный интернет- магазин, это распространенное явление современности. Совершить покупку музыкальных инструментов, звуковой или световой аппаратуры сегодня можно на любом профильном портале.

Возможность купить музыкальное оборудование предоставляет компания "SHOWTECHIKA" на прекрасно оформленном и понятном сайте: showtechnica.com.ua. Разнообразное музыкальное оборудование интернет магазин предлагает приобрести, используя связь с оператором.

Звуковое оборудование

1. Акустические системы и колонки всех видов . Это активные или пассивные сабвуферы, комплекты, а также динамики и динамические головки, в том числе линейные массивы.

2. Микшерные пульты. Представлен ассортимент активных микшерных пультов, а также цифровые и аналоговые микшеры.

3. Трансляционное оборудование. Представляет из себя настенные, подвесные или потолочные, рупорные или ландшафтные системы.

4. Трансляционные усилители. Представлены разнообразные регуляторы громкости и звуковые проекторы, а также другие современные профессиональные звуковые источники.

5. Микрофоны. Представлены не только вокальные, студийные и радиомикрофоны, но и подвесные микрофоны ( хоровые), петличные, наголовные или накамерные микрофоны. А также, есть системы для синхронного перевода и даже конференц микрофоны.

6. Обработка звука. Включает эквалайзеры, компрессоры и директ-боксы, сплиттеры и динамические, акустические или вокальные процессоры и кроссоверы.

7. Дополнительное оборудование. Включает в себя эффекторы, проигрыватели, а также контроллеры, микшеры, виниловые проигрыватели.

8. Студийное оборудование. Это MIDI контроллеры, интерфейсы, аудио интерфейсы, звуковые карты, мониторы для профессиональных студий.

9. Усилители и мегафоны различных фирм.

10. Аксессуары. Разнообразные коннекторы и крепления, кабель различного сечения и стойки.

Световое оборудование

Светодиодные диско-эффекты, диско-шары и зеркальные шары.

Светодиодные прожекторы PAR и прожекторы зенитные, а также следящие.

Ламповые и современные светодиодные стробоскопы.

Светодиодные головы Beam /лучевые/, Wash /заливающие/, Spot.

Универсальные, современные световые приборы и сканеры.

Приборы по управлению светом: DMX пульт; радио DMX; DMX сплиттеры.

Аксессуары для света: крепления, стойки для приборов, лампы, кабель DMX.

Интернет-магазин музыкального оборудования компании "Шоутехника" это один из самых известных в сети. Помимо огромного и легкого выбора ассортимента, процесс онлайн-покупки довольно прост. Продукция распределена по разделам, поэтому легко найти необходимое оборудование. Есть возможность воспользоваться услугой обратной связи, чтобы задать необходимые вопросы и уточнить условия поставки и оплаты, а также получить помощь в оформлении покупки и даже возможность рассрочки и оплаты по частям.