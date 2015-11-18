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Современные роллетные системы для защиты окон от компании-производителя «АлюмТрейд»

Роллеты представляют собой современные надежные системы для защиты окон, дверных проемов и витрин от негативных погодных условий, взлома или вандализма. С помощью таких конструкций легко дополнить экстерьер зданий, поскольку они подходят под любой архитектурный стиль и представлены в широком разнообразии технических решений. Компания «АлюмТрейд» имеет богатый опыт работы в сфере производства роллетно-воротных систем и на сегодняшний день предлагает украинскому потребителю качественную продукцию по доступным ценам:

  • ворота (секционные гаражные и промышленные, распашные, сдвижные, скоростные рулонные) и термошторы;
  • роллетные системы, в том числе противовзломные;
  • системы автоматики для ворот;
  • шлагбаумы;
  • противопожарные изделия (ворота, двери, перегородки и люки);
  • другие изделия из металла (навесы, козырьки и пр.).

В изготовлении роллет специалисты используют экологически чистый, безопасный материал – алюминий, который обладает повышенной стойкостью к коррозии, температурным перепадам и УФ-излучению. Управление роллетами осуществляется с помощью классических ручных приводов или электроприводов с многочисленными функциями. На сайте alumtrade.com.ua можно ознакомиться с информацией об услугах компании, условиях заказа продукции, каталогом изделий. Доставка и профессиональная установка готовых роллетно-воротных систем осуществляется по всей территории Украины.

Оптимальные условия для заказа роллетно-воротной продукции

Спрос на роллеты (рольставни) стремительно растет с каждым днем, поскольку их преимущества очевидны, а соотношение цены и качества более чем привлекательное. Чтобы оформить заказ на изготовление роллет, ворот, систем автоматики и пр., необходимо связаться со специалистами компании «АлюмТрейд» по телефону, указанному на сайте, либо заказать обратный звонок. При производстве металлоизделий будут учтены все требования клиента, поэтому конечный результат порадует каждого покупателя. С помощью специальной онлайн-формы расчета стоимости можно узнать о цене на тот или иной вид изделий. Для этого нужно заполнить все поля (ширина и высота проема, вид монтажа и управления, цвет полотна, дополнительные сведения, контактные данные), отведенные для оформления онлайн-заявки.

Сервис от команды опытных профессионалов включает в себя замер, монтаж, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Фотогалерея готовых работ поможет потенциальному клиенту принять решение и сделать оптимальный выбор того или иного изделия, исходя из личных предпочтений и требований. Кроме того, в Днепропетровске находится демо-зал с готовыми образцами продукции, который всегда открыт для посетителей. Таким образом, в компании «АлюмТрейд» созданы лучшие условия для заказа металлопродукции и обеспечения клиентов надежными, качественными воротно-роллетными системами по доступным ценам от производителя.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения18.11.2015
Количество просмотров137
Статью добавил пользователь admin
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