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Современные подростковые кровати от интернет-магазина «Bibu»

Подростковая кровать – это полноценное спальное место для детей от 14 лет. Она выполнена в строгом стиле и традиционных для взрослой мебели цветах. Некоторые модели оснащены защитными бортиками, предотвращающими опасность падения. Это универсальная мебель, предназначенная для представителей обоих полов. Современные конструкции отличаются комфортом, прочностью и долговечностью.

Многообразие доступных вариантов

На рынке представлен широкий диапазон подростковых кроватей. Это позволяет подобрать оптимальный вариант, гармонично сочетающийся с интерьером. Продукцию для молодого поколения оснащают ламелями. Это гарантирует комфортный сон и отличный ортопедический эффект. В сочетании с качественными матрасами ламели обеспечивают правильное положение позвоночника во время ночного отдыха. Это имеет повышенное значение в подростковом возрасте. Многие модели предусматривают ящики для хранения вещей. Их устанавливают под конструкцией и производят отдельно.

Лучший выбор

Широкий ассортимент кроватей для подростков представлен в интернет-магазине детских товаров Bibu.com.ua. Продукция бренда «Bibu» обладает множеством преимуществ:

  • Высокое качество сборки. Мебель производят на современном оборудовании. Сборка изделия происходит с использованием качественной фурнитуры и крепежа. Это повышает прочность и долговечность данного предмета интерьера.
  • Безопасные и эстетичные материалы. Большая часть конструкции состоит из натуральной древесины. Этот материал отличается экологической безопасностью и высокими эстетическими характеристиками. Деревянная кровать станет гармоничным дополнением интерьера.
  • Удобная конструкция. Каждая модель разрабатывается специалистами с учетом особенностей ее эксплуатации. Она имеет оптимальный размер для полноценного и комфортного сна. Для создания спального места можно использовать стандартные пружинные и беспружинные матрасы.
  • Возможности модифицирования. Многие варианты предусматривают возможность внесения изменений. Заказчику предлагают добавить или убрать некоторые конструкционные элементы, а также выбрать цвет, в котором будет выполнено изделие.

Преимущества сотрудничества с «Bibu»

Бренд осуществляет производство детской мебели на территории Украины. «Bibu» привлекает компетентных специалистов и использует качественные материалы. Это обеспечивает доступную стоимость данной продукции по сравнению с аналогичными моделями зарубежного производства. «Bibu» предлагает широкий, постоянно обновляющийся ассортимент. Это позволяет подобрать оптимальное решение с учетом собственных предпочтений.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения19.02.2016
Количество просмотров71
Статью добавил пользователь admin
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