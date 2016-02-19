Современные подростковые кровати от интернет-магазина «Bibu»

|
Подростковая кровать – это полноценное спальное место для детей от 14 лет. Она выполнена в строгом стиле и традиционных для взрослой мебели цветах. Некоторые модели оснащены защитными бортиками, предотвращающими опасность падения. Это универсальная мебель, предназначенная для представителей обоих полов. Современные конструкции отличаются комфортом, прочностью и долговечностью.
Многообразие доступных вариантов
На рынке представлен широкий диапазон подростковых кроватей. Это позволяет подобрать оптимальный вариант, гармонично сочетающийся с интерьером. Продукцию для молодого поколения оснащают ламелями. Это гарантирует комфортный сон и отличный ортопедический эффект. В сочетании с качественными матрасами ламели обеспечивают правильное положение позвоночника во время ночного отдыха. Это имеет повышенное значение в подростковом возрасте. Многие модели предусматривают ящики для хранения вещей. Их устанавливают под конструкцией и производят отдельно.
Лучший выбор
Широкий ассортимент кроватей для подростков представлен в интернет-магазине детских товаров Bibu.com.ua. Продукция бренда «Bibu» обладает множеством преимуществ:
Преимущества сотрудничества с «Bibu»
Бренд осуществляет производство детской мебели на территории Украины. «Bibu» привлекает компетентных специалистов и использует качественные материалы. Это обеспечивает доступную стоимость данной продукции по сравнению с аналогичными моделями зарубежного производства. «Bibu» предлагает широкий, постоянно обновляющийся ассортимент. Это позволяет подобрать оптимальное решение с учетом собственных предпочтений.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|19.02.2016
|Количество просмотров
|71
|Статью добавил пользователь
|admin
|
Пожаловаться на публикацию
|Предыдущие статьи
|
Следующие статьи