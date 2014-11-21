Современные необслуживаемые аккумуляторы, в чем их преимущество?

​Первые аккумуляторные батареи, которые устанавливались на легковые машины, состояли из свинцовых пластин, помещенных в небольшой корпус, заполненный жидким электролитом (раствором серной кислоты). Их эксплуатация сопровождалась большим расходом жидкости, так как из-за большого содержания в сплаве электродов сурьмы электролит при нагревании разлагался на газ водород и кислород. Постепенно инженеры стали задумываться над тем, чтобы минимизировать потерю воду. Первым способом стало снижение содержания сурьмы в сплаве электродов аккумулятора для автомобилей. Но это не позволило полностью исключить обслуживание и водителям все также часто приходилось проводить проверку уровня и плотности электролита. Это довольно неудобно и доставляет много хлопот в процессе эксплуатации аккумуляторной батареи. Несколько позже ученым все же удалось получить полностью необслуживаемую стартерную автомобильную батарею. В наши дни существует две основных технологии производства 100% необслуживаемых аккумуляторов – гелевые и AGM. Оба типа аккумуляторов в процессе работы практически не расходуют воду, поэтому и доливать ничего не нужно. Связано это с тем, что используется не привычный всем жидкий электролит, а его модифицированные формы. В частности, в гелевых батареях электролит находится в загущенном виде. Этого удалось добиться благодаря добавлению специальных примесей, которые позволили сделать электролит гуще, он не вытекает и не вода из него почти не испаряется. В батареях, созданных по технологии AGM, вообще нет ни густого, ни жидкого электролита. Зато используется целая система сепараторов и особе стекловолокно, пропитанное раствором электролита. Контактируя с аккумуляторными пластинами, волокно обеспечивает реакцию выработки электрического тока. Особенность необслуживаемых батарей не только в том, что они не нуждаются в дополнительном обслуживании, но и в большей мощности и надежности. Такой аккумулятор может работать в самых сложных погодных условиях. Их можно устанавливать практически в любом положении. Даже при переворачивании они не теряют своих рабочих свойств. Однако и для этих аккумуляторов вам потребуется купить зарядно пусковое устройство. К сожалению, пока еще не удалось создать вечной батареи и даже самые современные рано или поздно нуждаются в подзарядке. Однако, если вы будете постоянно следить за уровнем заряда и своевременно его восстанавливать, то необслуживаемая батарея будет работать на несколько лет дольше, чем кислотно-свинцовый аналог. Если вы решились купить необслуживаемую батарею, то подбор аккумулятора по автомобилю в этом случае происходит также как и при выборе классической АКБ. Параметры у них те же: емкость, стартовый ток, полярность, габариты и т.д. Вам достаточно знать, каким должен быть оптимальный вариант, чтобы сделать правильный выбор.