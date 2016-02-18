Солнцезащитные очки оптом: готовимся к лету с shust.com.ua

Перед началом летнего сезона многие задумываются о том, где приобрести солнцезащитные очки оптом. Число предложений действительно впечатляет: на рынке представлено множество видов солнцезащитных очков всех видов, фасонов и ценовых категорий. Для начала попытаемся развенчать несколько расхожих мифов, связанных с этим популярным аксессуаром. Солнцезащитные очки предохраняют глаза от излучения, и тем самым позитивно влияют на зрение Это достаточно распространенный миф. На самом деле, хорошие защитные очки предохраняют глаза от ультрафиолетовыхлучей (именно оно способно нанести зрению ущерб). Кроме того, не каждые очки с темными линзами считаются солнцезащитными. Темный цвет стекол и дизайн не являются показателями степени защиты (всего их 5). Так, первая группа защиты пригодна для облачной погоды, четвертая пригодится в летнюю солнечную погоду, а очки с пятой степенью защиты используются спортсменами в горах. Чем темнее линзы очков, тем эффективнее они защищают от излучения Нет. Степень защиты зависит не от того, насколько затемнены линзы, а от вещества, из которого они выполнены. Если же темные очки не защищают, то они могут, наоборот, нанести зрению ущерб. Установлено, чтоиз-за расширения зрачка на поверхность сетчатки попадает большее количество ультрафиолетовых лучей, чем вообще без очков. Главное, что отличает хорошие очки от shust.com.ua (http://shust.com.ua/), — это качественный фильтр. Что же касается степени затемнения очков – то это, скорее, дело личных предпочтений. Солнцезащитные очки носят только весной и летом Это заблуждение столь же распространенное, сколь и вредное. От снега отражается свыше 80% ультрафиолетовых лучей, в то время как от песка на пляже в летнее время – менее 15%. Именно по этой причине, солнцезащитные очки в зимнее время никак не будут лишними. На солнце можно смотреть сквозь очки, без ущерба для здоровья Ни в коем случае. Прямое солнечное излучение способно резко отрицательно повлиять на зрение. По этой причине, наблюдать солнечные затмения можно только со специальными приспособлениями. Взгляд на солнце даже в самых качественных очках, угрожает резким ухудшением самочувствия, головными болями, а также серьезными проблемами со зрением. Поэтому, глупый риск никому не нужен. Линзы из пластика хуже стеклянных Ничего общего с правдой этот миф не имеет. Современные очки с пластиковыми стеклами ничуть не хуже тех, которые оснащены стеклянными линзами. Пластик имеет другой минус: он недостаточно прочный. А стекло легче разбивается.