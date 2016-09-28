Смартфоны Doogee – оптимальное соотношение цены и качества

Производитель смартфонов Doogee зарекомендовал себя как компания, предлагающая гаджеты по демократичной цене. Однако при этом большинство смартфонов обладают высокой производительностью и хорошими техническими характеристиками. Doogee уделяет не слишком много внимания привлекательности дизайна. Как правило, смартфоны представляют из себя черные прямоугольники без скругленных углов и каких-либо декоративных элементов. Такая ситуация была до 2015 года, пока специалисты не решили начать экспериментировать с дизайном. Сегодня Doogee – дизайнерские сверхтонкие смартфоны с большим объемом памяти и мощным процессором.

Компания производитель появилась на рынке в 2013 году. Сегодня это китайская фирма, которая занимается изготовлением бюджетных китайских смартфонов. Компания обладает собственными исследовательскими лабораториями, что позволяет выпускать гаджеты от начала до конца – начиная от электроники и заканчивая сенсорными панелями и корпусами.

Новинки в линейке Doogee появляются практически ежемесячно. Так что каждый пользователь может подобрать смартфон, удовлетворяющий все его потребности.

Обзор модельного ряда

Сматфоны Doogee F7 и F7 Pro были представлены на выставке в Барселоне как два флагманских аппарата с процессором Helio X20. К сожалению, дата выхода в продажу данных моделей пока не известна. Хотя предварительно продажа анонсировалась на лето. После появления в магазинах данных смартфонов их ждет большой ажиотаж. Анонсируемая скорость работы, количество приложений и качество снимков позволяет предполагать, что это будет качественный смартфон по приемлемой цене.

Сегодня покупатели могут выбрать Doogee X5 и X5 Max – смартфоны, не уступающие по характеристикам топовым устройствам компании Samsung. Однако стоимость такого смартфона будет в разы ниже. Все просто: при оптимальном наборе функция производитель практически не вкладывал денег в рекламу бренда.

Doogee F7 – десятиядерный смартфон, способный выполнять задачи пользователя сверхбыстро. Можно по праву назвать флагманской моделью, которая в ближайшее время завоюет рынок смартфонов.

Doogee Т6 отличается наличием сверхмощного аккумулятора. При выборе данного гаджета не придется постоянно думать о том, где можно зарядить батарею. А в экстренной ситуации можно всегда использовать портативное зарядное устройство.

Каждый смартфон работает на платформе Android. Это дает возможность использования большого числа приложений, делающих использование гаджета удобным.

Возможность установки карты памяти или дополнительной сим-карты по достоинству оценят любители путешествий, которым важно сохранять снимки или деловые люди, привыкшие разделять рабочие и личные звонки.

Смартфон марки идеально подойдет пользователю, который ценит хороший функционал, но при этом не готов переплачивать за рекламу. Убедиться в доступности цены вы можете на сайте магазина «Нотус».