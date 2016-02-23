Системы снеготаяния Nexans от компании «Разумный Дом»

Территории многих стоянок, предприятий, частных домов и торговых центров решили проблему с расчисткой открытых участков от снега с помощью установки систем снеготаяния. Такая система состоит из нагревательного кабеля, монтажной ленты, регулятора, а также датчика температуры и влажности. Благодаря продуманной конструкции системы снеготаяния обеспечивают надежный подогрев:

ступеней,

дорожек,

тротуаров,

подъездных путей.

Схема монтажа довольно простая: кабель укладывается на ровную стяжку (цементную или бетонную), закрепляется монтажной лентой, а сверху кладется финишное покрытие – плитка, асфальт и т.п. Датчик влажности и температуры подключается к регулятору, который находится в шкафе управления. Управление обогревом происходит автоматически, т.е. система среагирует только при соответствующих погодных условиях, когда возникнет необходимость растопить снег. Таким образом, обеспечивается экономия электроэнергия и достигается отличный результат. Компания «Разумный Дом» занимается продажей и профессиональной установкой современных систем обогрева, реализуя продукцию норвежского производителя Nexans. На странице веб-сайта http://rdim.ua/scopes/defrost-snowmelt-sys/46-naznachenie-sistem-snegotayaniya.html можно более подробно узнать о сферах применения систем снеготаяния, а также особенностями монтажа таких конструкций. Нужно отметить, что такие системы нашли свое широкое использование в обогреве грунта. Сегодня они монтируются на стадионах, теннисных кортах, поле для гольфа, а также на территориях теплиц и зимних садов, что позволяет осуществлять более эффективный контроль равномерного обогрева территории существенно продлить период роста и сбора урожая в теплицах.

Надежность и экономичность современных нагревательных систем

Если говорить о системах снеготаяния, следует отметить, что такие конструкции полезны для оборудования пешеходных дорожек, внутренних дворов, подъездных дорог, стоянок автотранспорта, а также спортивных площадок и стадионов, медицинских и детских учреждений, бизнес-центров и т.д. Компания «Разумный дом» предлагает исключительно качественную, проверенную продукцию от ведущих поставщиков. Специалисты помогут в правильном выборе систем обогрева подъездных путей, грунта, дорожек и т.п., которые будут максимально соответствовать требованиям клиента. Кроме систем снеготаяния, компания реализует надежные системы антиобледенения и «теплый пол». Такие нагревательные конструкции оснащены специальной автоматикой с датчиками, что позволяет эффективно расходовать электроэнергию для обогрева территории. Это преимущество делает системы обогрева удобнее и выгоднее в финансовом плане. Продукция норвежской компании Nexans обеспечит надежный обогрев помещений и открытых площадок, гарантируя стабильно положительный результат.