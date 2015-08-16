Системы автозапуска генератора для бесперебойной подачи электроэнергии

Если вы хотите избежать перебоев с подачей электроэнергии, то недостаточно купить генератор, работающий на жидком топливе – вам понадобится и система автоматического запуска генератора. Это оборудование запускает генерирующую технику при сбое в энергосети автоматически и жильцы практические не почувствуют дискомфорта.

Кроме автозапуска генератора при прекращении подачи энергии, система автозапуска может включать генерирующее оборудование и выключать его в определённое время. Она сама подзаряжается из сети и следит за параметрами пуска, что важно в целях безопасности эксплуатирования генератора.

Принцип работы оборудования прост – система автозапуска генератора следит за напряжением в сети, когда оно падает ниже допустимых норм, включает бензиновый генератор. Автозапуск позволяет также за счёт оптимизации фаз включения и выключения экономить расход топлива и ресурс генерирующего оборудования.

Системы автозапуска в магазине Kokosy

Магазин Kokosy может предложить системы автозапуска CTAPT Люкс различных модификаций и по умеренным ценам. Такой выбор позволит покупателю приобрести оборудование, которое будет отвечать его запросам, а его покупка не привёдёт к необоснованным затратам. Очевидное преимущество магазина перед конкурентами – это разнообразие форм оплаты. Покупатель может рассчитаться через систему оплаты Приват 24, что выгодно для клиентов Приват Банка, а также совершить покупку наложенным платежом, по наличному и безналичному расчёту. Новшество от Kokosy – это приём к оплате электронных денег WMU.

При необходимости можно оформить покупку в кредит, работает и система оплаты в рассрочку. Эти предложения дают возможность клиентам Kokosy экономить, ведь проценты в магазине заметно ниже банковских ставок.

Для сомневающихся покупателей на сайте магазина есть раздел отзывов клиентов, где можно ознакомиться с мнением о товаре и качестве обслуживания, а также оставить свой отзыв.

Советы для клиентов

Покупая автозапуск генератора, обратите внимание на следующие его характеристики:

Номинальную мощность в кВт, Номинальный рабочий ток в амперах, Количество фаз сети и генератора, Размеры оборудования.

Желательно предварительно проконсультироваться с менеджером магазина, так как важно купить систему автозапуска, которая будет совместима с генератором. Все консультации перед покупкой бесплатны, а доставка оборудования и инструмента производится либо в день оформления покупки, либо на следующий день (зависит от времени оформления).